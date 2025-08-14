Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι περιοχές που κάηκαν

Δυτική Αχαΐα καθώς και περιοχές της Άρτας, της Ζακύνθου και της Πρέβεζας τίθενται υπό την προστασία του κράτους υπό ειδικούς όρους για τρεις μήνες. ● Από τη Δευτέρα 18 Αυγούστου και μετά, κυβερνητικοί παράγοντες αναμένεται να επισκεφθούν τις πληγείσες περιοχές.

Άρχισαν να πραγματοποιούνται, οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) σε περιοχές της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν πρόσφατα από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα κλιμάκια της αααααααΓΔΑΕΦΚ ήδη έχουν ξεκινήσει από την Πάτρα και τη Βόνιτσα, προχωρώντας σε επιτόπιους ελέγχους και καταγραφή των ζημιών.

Η διαδικασία των αυτοψιών αποσκοπεί στην άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύτερη δυνατή ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και χορήγησης κρατικής αρωγής προς τους πληγέντες και όπως αναφέρει ο υφυπουργός κ. Κατσαφάδος, «στόχος είναι να μη χαθεί ούτε μία ημέρα στη διαδικασία της αποκατάστασης, ώστε οι πληγέντες να λάβουν άμεσα τη στήριξη που δικαιούνται μέσω των μηχανισμών κρατικής αρωγής».

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι διευθύνσεις της ΓΔΑΕΦΚ σε όλη την Ελλάδα, με το προσωπικό να έχει κατανεμηθεί αναλόγως των αναγκών που διαπιστώνονται σε κάθε περιφέρεια, για την ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση.

Για το Σάββατο, έχουν ήδη προγραμματιστεί αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Πρέβεζας, Χίου, Ζακύνθου και Αιτωλοακαρνανίας. Το πρόγραμμα των αυτοψιών διαμορφώθηκε έπειτα από ευρεία σύσκεψη του υφυπουργού Κώστα Κατσαφάδου, με τον γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρο Καμπούρη, τον αναπληρωτή προϊστάμενο της ΓΔΑΕΦΚ Γιάννη Παυλή και τον προϊστάμενο της ΔΑΕΦΚ Κεντρικής Ελλάδος Άγγελο Σαριδάκη.

Παράλληλα, στην σχετική ανακοίνωση υπενθυμίζεται στους πολίτες των πληγεισών περιοχών, ότι είναι απαραίτητο να βρίσκονται στις κατοικίες τους, προκειμένου τα κλιμάκια να πραγματοποιούν τους απαραίτητους ελέγχους χωρίς καθυστερήσεις.

Καθεστώς έκτακτης ανάγκης σε πολλές περιοχές

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και για την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη. Η απόφαση που έχει ισχύ έως τις 12 Νοεμβρίου 2025 είναι αποτέλεσμα του άμεσου αιτήματος του Δήμου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, μετά τις ανυπολόγιστες ζημιές σε κατοικίες, υποδομές, αγροτικές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες και φυσικό περιβάλλον.

«Έγινε ένα σημαντικό βήμα ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε άμεσα τις ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών από τη μεγάλη πυρκαγιά. Έχουμε μακρύ δρόμο, ωστόσο το γεγονός ότι ο Δήμος μας βρίσκεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης θα επιτρέψει την άμεση κινητοποίηση των διαθέσιμων κρατικών μηχανισμών και πόρων, την επίσπευση των διαδικασιών για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες και την έναρξη των εργασιών και παρεμβάσεων αποκατάστασης. Οι πληγές είναι μεγάλες, όμως θα αγωνιστούμε με όλα τα διαθέσιμα μέσα να τις επουλώσουμε», ανέφερε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Αντίστοιχη απόφαση λήφθηκε για τις Τοπικές Κοινότητες Καμπής, Αμμοτόπου και Παντανάσσης της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων με ισχύ από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για τρεις μήνες, έως τις 12 Νοεμβρίου 2025, λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν την Τρίτη καταστρέφοντας εκτάσεις, περιουσίες, δημόσιες υποδομές και αγροτική γη.

Με αυτή την απόφαση, ο Δήμος μπορεί να δρομολογήσει δράσεις και έργα πολιτικής προστασίας για τη διαχείριση των συνεπειών των πυρκαγιών, προκειμένου να βοηθηθούν οι δημότες.

Ομοίως η Δημοτική Ενότητα Λαγανά και οι Αρτεμίσιοι του Δήμου Ζακύνθου κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες. όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, μετά από τις πυρκαγιές που έπληξαν το νησί.

Το αίτημα υποβλήθηκε άμεσα από τον Δήμο Ζακύνθου, έγινε αποδεκτό, και η πρακτική εφαρμογή του, δηλαδή η χορήγηση αποζημιώσεων και ενισχύσεων, αναμένεται να ξεκινήσει μετά την καταγραφή των ζημιών, η οποία ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τέλος, σε αντίστοιχο καθεστώς τριών μηνών υπήχθη και ο Δήμος Ζηρού στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

