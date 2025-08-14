Ξανά στην κυκλοφορία η Βασιλίσσης Όλγας - Η ανάρτηση Δούκα

Την επάνοδο της οδού Βασιλίσσης Ολγας στην κυκλοφορία ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας,ανακοινώνοντας πως στις επόμενες δύο εβδομάδες παραδίδεται το κομμάτι από τη συμβολή της με την οδό Αρδηττού μέχρι και τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.
«Μετά από μήνες εντατικών εργασιών, η εμβληματική λεωφόρος ξαναμπαίνει στον χάρτη της καθημερινής μετακίνησης στην Αθήνα», σχολίασε με ανάρτησή του, προσθέτοντας πως στόχος είναι η αποσυμφόρηση του κέντρου, η καλύτερη ροή οχημάτων, η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και η άνετη πρόσβαση στα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος.
Ενημερώνοντας για την πρόοδο των εργασιών, ο κ. Δούκας έγραψε πως έχουν ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή ενός νέου χώρου πρασίνου, η πεζοδρόμηση από την οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι και τις αρχαιότητες της Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας καθώς και η ανάπλαση που συνδέει τη Βασιλίσσης Ολγας με το Ζάππειο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Μέγαρο.
Για την απέναντι πλευρά διαμορφώνεται ένα πεζοδρομημένο τμήμα με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και τις γραμμές του τραμ που ήδη έχουν τεθεί σε λειτουργία.
«Το εργοτάξιο της Βασιλίσσης Ολγας είναι το μοναδικό στην πόλη που θα μείνει ανοιχτό και τον Δεκαπενταύγουστο, ώστε το έργο να παραδοθεί στους Αθηναίους και τις Αθηναίες το συντομότερο δυνατόν», αναφέρει ο δήμαρχος Αθηναίων.
