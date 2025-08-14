Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.2° 29.2°
4 BF
45%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
32.5° 29.9°
3 BF
45%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
32°C
33.0° 31.6°
3 BF
38%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
2 BF
30%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
34°C
33.9° 33.9°
5 BF
29%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
34°C
33.7° 33.7°
3 BF
34%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
30°C
30.4° 30.4°
2 BF
23%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
34°C
34.1° 34.1°
2 BF
19%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.7° 28.8°
3 BF
70%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.9° 30.4°
1 BF
47%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.4° 28.4°
3 BF
61%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
25.7° 25.7°
2 BF
65%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
2 BF
74%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
3 BF
30%
Λαμία
Αίθριος καιρός
30°C
31.2° 29.9°
3 BF
46%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
31°C
31.0° 30.8°
5 BF
72%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
30.3° 30.3°
3 BF
49%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
32.3° 31.0°
4 BF
48%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
28°C
28.1° 28.1°
4 BF
56%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
32°C
32.4° 32.4°
0 BF
40%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 14 Αυγούστου, 2025
Λιμάνι Πειραιάς
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

«Είστε ανεπιθύμητοι»: Δυναμική κινητοποίηση για το «Crown Iris» στον Πειραιά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
«Έξω από τον Πειραιά το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ - Λευτεριά στην Παλαιστίνη», το σύνθημα που κυριάρχησε στο λιμάνι κατά την άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου • Μαζική συγκέντρωση και διαδήλωση με συμβολικές κινήσεις: Πολίτες έδωσαν στην αστυνομία πυροσβεστήρες γιατί «έπρεπε να είστε στα πύρινα μέτωπα σήμερα».

Μαζική κινητοποίηση στο λιμάνι του Πειραιά, έξω από την Πύλη Ε12, πραγματοποίησαν από τα χαράματα της Πέμπτης εργατικά σωματεία, οργανώσεις και φορείς με κεντρικό μήνυμα ότι «οι στρατιώτες του κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ που δολοφονούν τον παλαιστινιακό λαό, παιδιά και άμαχους, είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα μας».

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τον ελλιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris» που μεταφέρει Ισραηλινούς στρατιώτες για... αναψυχή στην Ελλάδα, την ώρα που συμμετέχουν στη γενοκτονία στη Γάζα.

Τα συνθήματα που κυριάρχησαν στη συγκέντρωση ήταν «Έξω από τον Πειραιά το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ - Λευτεριά στην Παλαιστίνη», «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά», «Δολοφόνοι παιδιών και αμάχων Ισραήλ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ», «Στη Γάζα χτυπάει του κόσμου η καρδιά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά», «Βία, κατοχή, γενοκτονία, το κράτος του Ισραήλ ασκεί τρομοκρατία».

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Παράλληλα, οι διαδηλωτές προχώρησαν και σε συμβολικές κινήσεις, παραδίδοντας στις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο λιμάνι πυροσβεστήρες, τονίζοντας πως ο κρατικός μηχανισμός θα έπρεπε σήμερα να βρίσκεται στα μέτωπα της φωτιάς σε όλη τη χώρα, και όχι να φυλάει τους «τουρίστες της γενοκτονίας».

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Μετά τη συγκέντρωση, ακολούθησε πορεία προς το Λιμεναρχείο, όπου όταν έφτασαν στο σημείο, το «στόλισαν» με κεσεδάκια γιαουρτιού καλώντας την κυβέρνηση «να κεράσει με αυτά τους προσκεκλημένους της Ισραηλινούς στρατιώτες που μακελεύουν τον λαό της Παλαιστίνης».

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Επίσης αντιπροσωπεία συνδικάτων άνοιξε πανό με το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και μέσα στο λιμάνι, ενώ με γιγαντοπανό σε πεζογέφυρα του Πειραιά και με τρικάκια που πέταξαν την ώρα που μεταφέρονταν το κομβόι με τα πούλμαν με επιβάτες και στρατιώτες των IDF οι πολίτες έδειξαν πως η Ελλάδα στέκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
«Είστε ανεπιθύμητοι»: Δυναμική κινητοποίηση για το «Crown Iris» στον Πειραιά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual