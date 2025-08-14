«Είστε ανεπιθύμητοι»: Δυναμική κινητοποίηση για το «Crown Iris» στον Πειραιά

Μαζική κινητοποίηση στο λιμάνι του Πειραιά, έξω από την Πύλη Ε12, πραγματοποίησαν από τα χαράματα της Πέμπτης εργατικά σωματεία, οργανώσεις και φορείς με κεντρικό μήνυμα ότι «οι στρατιώτες του κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ που δολοφονούν τον παλαιστινιακό λαό, παιδιά και άμαχους, είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα μας».
Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τον ελλιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris» που μεταφέρει Ισραηλινούς στρατιώτες για... αναψυχή στην Ελλάδα, την ώρα που συμμετέχουν στη γενοκτονία στη Γάζα.
Τα συνθήματα που κυριάρχησαν στη συγκέντρωση ήταν «Έξω από τον Πειραιά το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ - Λευτεριά στην Παλαιστίνη», «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά», «Δολοφόνοι παιδιών και αμάχων Ισραήλ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ», «Στη Γάζα χτυπάει του κόσμου η καρδιά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά», «Βία, κατοχή, γενοκτονία, το κράτος του Ισραήλ ασκεί τρομοκρατία».
Παράλληλα, οι διαδηλωτές προχώρησαν και σε συμβολικές κινήσεις, παραδίδοντας στις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο λιμάνι πυροσβεστήρες, τονίζοντας πως ο κρατικός μηχανισμός θα έπρεπε σήμερα να βρίσκεται στα μέτωπα της φωτιάς σε όλη τη χώρα, και όχι να φυλάει τους «τουρίστες της γενοκτονίας».
Μετά τη συγκέντρωση, ακολούθησε πορεία προς το Λιμεναρχείο, όπου όταν έφτασαν στο σημείο, το «στόλισαν» με κεσεδάκια γιαουρτιού καλώντας την κυβέρνηση «να κεράσει με αυτά τους προσκεκλημένους της Ισραηλινούς στρατιώτες που μακελεύουν τον λαό της Παλαιστίνης».
Επίσης αντιπροσωπεία συνδικάτων άνοιξε πανό με το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και μέσα στο λιμάνι, ενώ με γιγαντοπανό σε πεζογέφυρα του Πειραιά και με τρικάκια που πέταξαν την ώρα που μεταφέρονταν το κομβόι με τα πούλμαν με επιβάτες και στρατιώτες των IDF οι πολίτες έδειξαν πως η Ελλάδα στέκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
