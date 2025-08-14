Αθήνα, 31°C
Πέμπτη, 14 Αυγούστου, 2025
φωτιά στη Κερατέα
(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα UPD

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Καίγεται χαμηλή βλάστηση.

Υπό μερικό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:00 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πόρτο Εννιά στην Κερατέα Αττικής.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., ήρθησαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε εφαρμογή στην περιοχή λόγω της πυρκαγιάς.

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

