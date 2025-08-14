Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

Υπό μερικό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:00 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πόρτο Εννιά στην Κερατέα Αττικής.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., ήρθησαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε εφαρμογή στην περιοχή λόγω της πυρκαγιάς.