Νεκροί δύο λουόμενοι σε παραλίες της χώρας μέσα σε μια ημέρα

Οι δύο ηλικιωμένοι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους σε Παλαιό Φάληρο και Χαλκιδική.

Δύο τραγικά περιστατικά σημειώθηκαν χθες Τετάρτη σε παραλίες της χώρας, καθώς ένας 86χρονος και μια 70χρονη εντοπίστηκαν νεκροί.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Όρμου Παναγιάς ότι ένας 86χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Γυαλάκι – Πυργαδάκια. Ο 86χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Λιμενικό Φυλάκιο του Όρμου Παναγιάς που διενεργεί την προανάκριση για το περιστατικό, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Ακόμη, βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε το Α’ Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, για τον εντοπισμό μιας 70χρονης γυναίκας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, χωρίς τις αισθήσεις της, στη θαλάσσια περιοχή παραλίας Παλαιού Φαλήρου.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, στην Αττική, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή του Φλοίσβου, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.