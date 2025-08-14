Πώς θα κινηθούν μετρό, τρόλεϊ, λεωφορεία, τραμ τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου

Σε «καλοκαιρινούς ρυθμούς» τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ενόψει Δεκαπενταύγουστου στην Αθήνα.

Η λειτουργία των ΜΜΜ θα τελείται κανονικά όλη την εβδομάδα, αλλά με τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Συνεχίζεται η εφαρμογή, μέχρι και το άνοιγμα των σχολείων, του θερινού προγράμματος δρομολογίων στα Λεωφορεία και Τρόλεϊ της Αθήνας.

Tην Παρασκευή 15 Αυγούστου θα ισχύουν τα δρομολόγια Κυριακής και Αργιών.

Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ)

Από Δευτέρα 11 έως και την Κυριακή 17 Αυγούστου τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται ανά 12,5′, συμπεριλαμβανομένης και της Παρασκευής 15 Αυγούστου 2025. Σημείωση: Τα δρομολόγια μεταξύ 5:00 – 5:30 και 23:30 – 1:00 πραγματοποιούνται πάντα ανά 15′.

Γραμμή 2 Μετρό

Από Δευτέρα 11 έως και Πέμπτη 15 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 9,5′ – 11′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 12,5′ πριν τις 7:00 και μετά τις 22:00

Από Παρασκευή 15 έως και Κυριακή 17 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 15′ Σημείωση: Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 15′

Γραμμή 3 Μετρό

Από Δευτέρα 11 έως και Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 8,5′ – 10′ έως τις 22:00, ανά 11,5′ μετά τις 22:00 Από Παρασκευή 15 Αυγούστου έως Κυριακή 17 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 10′ μεταξύ 8:00 – 22:00, ανά 11,5′ τις υπόλοιπες ώρες Σημείωση: Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 15′. Τα δρομολόγια από και προς το Αεροδρόμιο πραγματοποιούνται καθημερινά ανά 36′

Τραμ

Από Δευτέρα 11 Αυγούστου έως και Κυριακή 17 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 15′

Σημείωση: Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 25′.

Προαστιακός σιδηρόδρομος

Ισχύει το κανονικό πρόγραμμα δρομολογίων. Η Hellenic Train δεν έχει προς το παρόν ανακοινώσει την αναστολή συγκεκριμένων δρομολογίων για την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025, ενώ η εφαρμογή εισιτηρίων δείχνει πως θα πραγματοποιηθούν κανονικά όλα τα δρομολόγια.

