Δημοσκόπηση ανάμεσα στους επιβάτες λεωφορείων και στο βάθος οι ειδικοί φρουροί του Χρυσοχοΐδη

Μπορεί οι αστικές συγκοινωνίες στην Αττική να πάσχουν μονίμως από έλλειψη οδηγών και οχημάτων για να εξυπηρετήσουν με αξιοπρέπεια το επιβατικό κοινό, φαίνεται όμως ότι ετοιμάζονται να προσλάβουν ειδικούς φρουρούς. Οι προσλήψεις αυτές είχαν προαναγγελθεί από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, όταν τον περασμένο Φεβρουάριο ανακοινώθηκε «πιλοτικό πρόγραμμα» φρούρησης των μέσων μεταφοράς στα δυτικά προάστια.

Τώρα ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) ανέθεσε στην εταιρεία ΚΑΠΑ Research την υλοποίηση έρευνας με προσωπικές συνεντεύξεις επιβατών. Οπως αναφέρεται στην απόφαση, η έρευνα «θα επικεντρώνεται στην αποτύπωση της αντίληψης, των εμπειριών και των προσδοκιών των επιβατών σε σχέση με την προσωπική ασφάλεια κατά τη χρήση των λεωφορείων σε 9 περιοχές της Δυτικής Αττικής».

Πρόκειται για περιοχές από τις οποίες διέρχονται οι λεωφορειακές γραμμές: Α10: Σταθμός Λαρίσης - Αχαρναί, B10: Σταθμός Λαρίσης - Αχαρναί (Μέσω Αριστοτέλους), 735: Αχαρναί - Ζεφύρι - Στ. Κάτω Πατήσια (Κυκλική), B12: Σταθμός Αττική - Ανω Λιόσια (Πανόραμα), 723: Φυλή - Ανω Λιόσια (Κυκλική), 749: Οικισμός Γεννηματά - Στ. Προαστιακού (Κυκλική), 878: Αχαρναί - Ελευσίνα, 879: Αχαρναί - Θριάσιο Νοσοκομείο - Ελευσίνα, 806: Σχιστό - Καραβάς - Στ. Κορυδαλλός (Κυκλική), 807: Ανω Κορυδαλλός - Στ. Μετρό Αιγάλεω (Κυκλική), 843: Πειραιάς - Πέραμα, 733: Αχαρναί - Ανω Λιόσια (Κυκλική).

Σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης, η συλλογή στοιχείων πρέπει να γίνει με προσωπικές συνεντεύξεις σε στάσεις (αφετηρίες) και οχήματα. Οι θεματικές ενότητες του ερωτηματολογίου θα καλύπτουν ζητήματα όπως η αίσθηση ασφάλειας κατά την αναμονή και τη διάρκεια της διαδρομής, η εμπειρία από παραβατικές συμπεριφορές, η παρουσία ή μη προσωπικού ασφαλείας, οι προτάσεις επιβατών για ενίσχυση της ασφάλειας καθώς και η συχνότητα χρήσης των εν λόγω γραμμών. Τα τελικά αποτελέσματα θα παρουσιαστούν συνολικά όπως επίσης και ανά γραμμή.

Πρόκειται για περιοχές και γραμμές όπου στο παρελθόν έχουν καταγραφεί φαινόμενα παραβατικών συμπεριφορών, τα οποία η κυβέρνηση φρόντισε να προβάλει εξαγγέλλοντας, τον Φεβρουάριο του 2025 «πιλοτικό πρόγραμμα αστυνόμευσης» με την τοποθέτηση 130 αστυνομικών σε λεωφορεία του ΟΑΣΑ και τρένα του προαστιακού.

Η ανακοίνωση έγινε σε εκδήλωση για τον «Νέο Συγκοινωνιακό Χάρτη της Αττικής» στον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού, στην οποία πρωταγωνίστησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που εκλέγεται στον Δυτικό Τομέα Αθηνών. Εκεί είπε πως 130 αστυνομικοί, ένστολοι ή με πολιτικά, θα αστυνομεύουν τα μέσα μεταφοράς σε μια περιοχή με παραβατικότητα που σχετίζεται με τη διακίνηση των ναρκωτικών, χαρακτηρίζοντας το πρόγραμμα «πολύ σημαντική προσφορά της ΕΛ.ΑΣ.».

Εάν αυτό το πρόγραμμα υλοποιήθηκε και είχε αποτέλεσμα, η έρευνα μέσω συνεντεύξεων θα έπρεπε να δείξει πως τα λεωφορεία είναι πλέον ασφαλή. Ομως ο κ. Χρυσοχοΐδης είχε από τότε ζητήσει να «τρέξει» ο ΟΑΣΑ τις διαδικασίες για την πρόσληψη ειδικών φρουρών που θα έχουν αποκλειστικό αντικείμενο τη φρούρηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Και αυτό προκειμένου οι 130 αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. να επανέλθουν στα καθήκοντα που είχαν προηγουμένως.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο οι δυτικές όσο και οι ανατολικές περιοχές της Αττικής εξυπηρετούνται από την ιδιωτική κοινοπραξία ΚΤΕΛ-τουριστικών λεωφορείων που έχουν αναλάβει να εκτελούν συγκοινωνίες εισπράττοντας 4 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως. Για τα σοβαρά ατυχήματα που συνέβησαν πρόσφατα, όπως η σύγκρουση λεωφορείων στη Βούλα (47 τραυματίες), ο ΟΑΣΑ αφαίρεσε 41.930 ευρώ από τη μηνιαία προκαταβολή στην κοινοπραξία της Ανατολικής Αττικής, ενώ αφαίρεσε και 90.062 ευρώ από τη Δυτική Αττική επειδή δεν διέθεσε, όπως προβλέπει η σύμβαση, τον απαραίτητο αριθμό νέων οχημάτων.