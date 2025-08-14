Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.2° 28.2°
4 BF
47%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.5° 28.6°
3 BF
46%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
30°C
32.0° 30.5°
4 BF
36%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
1 BF
35%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
5 BF
42%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
30°C
30.4° 30.4°
3 BF
50%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
27°C
26.6° 26.6°
1 BF
34%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
33°C
33.5° 33.5°
2 BF
20%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
30.5° 28.8°
4 BF
65%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
28°C
30.9° 27.1°
2 BF
57%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.4° 27.4°
3 BF
65%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
3 BF
65%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
74%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
3 BF
33%
Λαμία
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 28.4°
2 BF
46%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
30°C
30.8° 29.9°
5 BF
72%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.8° 28.8°
4 BF
38%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
30.3° 29.4°
4 BF
42%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
29°C
28.6° 28.6°
4 BF
58%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
28°C
28.0° 28.0°
1 BF
48%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 14 Αυγούστου, 2025
Τροχαίο Χανιά
Σμπαράλια το αυτοκίνητο του άτυχου νεαρού, Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025. | zarpanews.gr

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο νεαρός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε.

Άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, αυτή τη φορά στα Χανιά, παραμονή Δεκαπενταύγουστου, με έναν 27χρονο να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, λίγο πριν τις 6:30 το πρωί της Πέμπτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο νεαρός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Το τροχαίο συνέβη στην εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου, στον κόμβο του Ταυρωνίτη.

Άμεσα στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με το πλήρωμα να καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον κρατήσει στη ζωή, ωστόσο για τον νεαρό ήταν ήδη αργά καθώς εξέπνευσε πριν φτάσει στο γενικό νοσοκομείο Χανίων, μεταδίδουν οι ίδιες πηγές.

Η τροχαία ΒΟΑΚ ερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις για εμπλοκή δεύτερου οχήματος ενώ και ο 27χρονος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ήταν ο μόνος επιβάτης του ΙΧ.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual