Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, αυτή τη φορά στα Χανιά, παραμονή Δεκαπενταύγουστου, με έναν 27χρονο να χάνει τη ζωή του.
Σύμφωνα με το zarpanews.gr, λίγο πριν τις 6:30 το πρωί της Πέμπτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο νεαρός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Το τροχαίο συνέβη στην εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου, στον κόμβο του Ταυρωνίτη.
Άμεσα στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με το πλήρωμα να καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον κρατήσει στη ζωή, ωστόσο για τον νεαρό ήταν ήδη αργά καθώς εξέπνευσε πριν φτάσει στο γενικό νοσοκομείο Χανίων, μεταδίδουν οι ίδιες πηγές.
Η τροχαία ΒΟΑΚ ερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις για εμπλοκή δεύτερου οχήματος ενώ και ο 27χρονος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ήταν ο μόνος επιβάτης του ΙΧ.
