Απολύουν τους σιδηροδρομικούς που δεν σιώπησαν

Γενικευμένη αναστάτωση επικρατεί αυγουστιάτικα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Στη Hellenic Train τα διευθυντικά στελέχη που εισπράττουν μπόνους απολύουν έμπειρους μηχανοδηγούς χωρίς αιτιολογία. Ταυτόχρονα στον ΟΣΕ η κυβέρνηση φέρεται να απολύει τον διευθύνοντα σύμβουλο Παναγιώτη Τερεζάκη, αφού τον άφησε επί 2,5 χρόνια στη θέση του με την ιδιότητα του «μεταβατικού».

Τις απολύσεις στην ιταλική Hellenic Train καταγγέλλει το σωματείο των μηχανοδηγών (ΠΕΠΕ), μιλώντας για «εκκαθάριση προσωπικού» την ώρα που η εταιρεία, θυγατρική της Ferrovie dello Stato, εισπράττει κάθε χρόνο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις από το ελληνικό κράτος.

«Μετά την απόλυση του Προέδρου των Μηχανοδηγών, Κώστα Γενιδούνια, που κρίθηκε ήδη παράνομη και αντισυνδικαλιστική από τα Eλληνικά Δικαστήρια, ενώ εκκρεμεί η οριστική απόφαση για το ζήτημα αυτό, η εργοδοτική αυθαιρεσία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, την ώρα που η Διοίκηση της Hellenic Train αρνείται συστηματικά τον διάλογο», αναφέρει η ΠΕΠΕ. Μιλά για απολύσεις τριών μηχανοδηγών με 40 χρόνια υπηρεσίας και λίγο πριν από τη συνταξιοδότηση, ενός τεχνίτη και ενός διοικητικού υπαλλήλου στο τελευταίο διάστημα, ενώ «λίγες μέρες πριν η Διοίκηση σε μια χρεοκοπημένη από κάθε άποψη Εταιρεία, πλήρωνε bonus στα Διευθυντικά στελέχη της».

Επίσης σημειώνει ότι ενώ η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών ζητά από τους μηχανοδηγούς να αναφέρουν προβλήματα γύρω από την ασφάλεια κυκλοφορίας, «η Διοίκηση της Hellenic Train απολύει αυτούς που τους εκπαίδευαν σε αυτά τα ζητήματα, επιχειρώντας να εγκαθιδρύσει ένα κλίμα σιωπής και τρομοκρατίας στον χώρο μας». Η ΠΕΠΕ αποδίδει αυτή την κατάσταση στην «άρνηση του σωματείου να σιωπήσει για τα πραγματικά αίτια του εγκλήματος των Τεμπών και στην επιμονή του να στηρίζει το πάνδημο αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης στους πραγματικά ενόχους». Ζητά ανάκληση των απολύσεων και παρέμβαση της κυβέρνησης, ενώ χθες υλοποίησε συμβολικές δράσεις στα γραφεία της Hellenic Train και τον Επιβατικό Σταθμό Θεσσαλονίκης και προγραμματίζει ευρύτερες κινητοποιήσεις μετά τις 20 Αυγούστου.

Και ενώ για τις απολύσεις στην Hellenic Train εκδηλώνονται αντιδράσεις, απόλυτη σιωπή επικρατεί στην κυβέρνηση για τη διαφαινόμενη απομάκρυνση του Παναγιώτη Τερεζάκη από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ στην οποία τοποθετήθηκε μεταβατικά, μετά το έγκλημα των Τεμπών.

Η κυβέρνηση ψάχνει θέση για τον Παναγιώτη Τερεζάκη, ώστε η καρατόμησή του να βαφτιστεί μετακίνηση | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Απόλυτη σύγχυση

Η «Εφ.Συν.» κατέγραψε το περασμένο Σάββατο τις σχετικές πληροφορίες αλλά και τη διάψευση «κύκλων» του κ. Τερεζάκη ότι υπέβαλε παραίτηση ή του ζητήθηκε να υποβάλει, καθώς δεν θα τοποθετηθεί από την κυβέρνηση στη διοίκηση του «νέου ΟΣΕ». Κατά πληροφορίες, γίνεται προσπάθεια να βρεθεί κάποια θέση ώστε η απόλυση να ονομαστεί μετακίνηση σε άλλα καθήκοντα, με δεδομένο ότι πρόκειται για πρόσωπο που όχι μόνο γνωρίζει από σιδηρόδρομο, αλλά έκανε ό,τι μπορούσε για να στηρίξει το αφήγημα της κυβέρνησης γύρω από τα Τέμπη έχοντας χρεωθεί με διαμαρτυρίες και μηνύσεις από την πλευρά των θυμάτων.

Μέσα στη σύγχυση, ο τέως πρόεδρος του ΟΣΕ, Γιάννος Γραμματίδης (συνυπήρξε με τον Π. Τερεζάκη επί 6μηνο μέσα στο 2024) εξέδωσε ανακοίνωση. Ο κ. Γραμματίδης, επίτιμος πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, θεωρεί δεδομένη την αποχώρηση Τερεζάκη, τον οποίο ευχαριστεί που του έμαθε τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Θεωρεί επίσης δεδομένη την τοποθέτηση στον «νέο ΟΣΕ» του Χρήστου Παληού, που είναι έως σήμερα επικεφαλής της ΕΡΓΟΣΕ. Πάντως ο κ. Τερεζάκης συνεχίζει να υπογράφει αποφάσεις και αναθέσεις, όπως φαίνεται στη Διαύγεια, του ΟΣΕ. Ταυτόχρονα χθες ο ΟΣΕ εξέδωσε αναλυτική ανακοίνωση για τις ζημιές που υπέστη το δίκτυό του από τις φωτιές στην Πάτρα με τον Π. Τερεζάκη να μεταβαίνει επιτόπου ως διευθύνων σύμβουλος και να φωτογραφίζεται επιθεωρώντας τη σιδηροδρομική γραμμή.