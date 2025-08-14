«Όχι» στον σιωνισμό και από τον Βόλο!

Σε δυναμική, μαζική συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας χθες το πρωί στο λιμάνι του Βόλου κατά της άφιξης του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris», το οποίο μεταφέρει, μεταξύ άλλων, Ισραηλινούς στρατιώτες του IDF, πολίτες ανταποκρινόμενοι σε καλέσματα σωματείων και φορέων της πόλης φώναξαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και απαίτησαν να μπει τέλος αμέσως στη συνεχιζόμενη σφαγή του παλαιστινιακού λαού από το γενοκτονικό καθεστώς Νετανιάχου, ενώ παράλληλα καταδίκασαν την ελληνική κυβέρνηση για την προκλητική στάση της υπέρ του Ισραήλ.

Εκατοντάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συντονισμού Συλλογικοτήτων Βόλου και βρέθηκαν στον κόμβο του ΚΤΕΛ Βόλου ήδη από τις 7.30 το πρωί, με την αστυνομική παρουσία να είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Η πορεία κινήθηκε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, με την αστυνομία να την ακολουθεί στενά, έχοντας παράλληλα αποκλείσει με κλούβες των ΜΑΤ δρόμους που οδηγούσαν στο λιμάνι, όπου και ήταν προγραμματισμένο να καταπλεύσει το κρουαζιερόπλοιο.

Μικρότερη συγκέντρωση, κυρίως με δυνάμεις του ΠΑΜΕ και παρουσία του Βασίλη Μεταξά, βουλευτή Μαγνησίας του ΚΚΕ, έγινε στην πύλη του εμπορικού λιμανιού του Βόλου, όπου οι συγκεντρωμένοι ανάρτησαν πανό υπέρ της Παλαιστίνης και φώναξαν συνθήματα.

Η αστυνομική αυθαιρεσία δεν έλειψε, δυστυχώς, ούτε από τις χθεσινές ειρηνικές συγκεντρώσεις. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ πέταξαν κρότου–λάμψης και προσπάθησαν να απωθήσουν βίαια τους διαδηλωτές, οι οποίοι επιχείρησαν δύο φορές να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να προσεγγίσουν το λιμάνι. Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το March to Gaza Greece, δυνάμεις των ΜΑΤ, που είχαν έρθει από την Αθήνα για να ενισχύσουν τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις, επιτέθηκαν απρόκλητα σε διαδηλωτές που φώναζαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Αντίστοιχες επιθέσεις σε διαδηλωτές είχαν γίνει και στη Ρόδο και στον Αγιο Νικόλαο.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν τοπικές πηγές, χειροβομβίδα κρότου-λάμψης έπεσε μπροστά στον πατέρα του δολοφονημένου από αστυνομικούς Βασίλη Μάγγου, Γιάννη Μάγγο, ο οποίος κατήγγειλε το περιστατικό και σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εντυπωσιακός είναι και ο ζήλος που επέδειξαν οι Αρχές στην ολοκλήρωση της αποβίβασης και της απρόσκοπτης μετάβασης των Ισραηλινών στρατιωτών στην ενδοχώρα. Η αστυνομία, προκειμένου να μην έρθουν σε επαφή οι επιβάτες και οι διαδηλωτές, συνεργάστηκε με το Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου, επιβιβάζοντας τους Ισραηλινούς «τουρίστες» σε αστικά λεωφορεία με την ένδειξη «εκτός υπηρεσίας» – πρωτοφανής κίνηση.

Κατά την αναχώρηση του «Crown Iris», γύρω στις 6 το απόγευμα, ομάδα περίπου 10 ατόμων προσπάθησε με ιστιοφόρο να ακολουθήσει από απόσταση το κρουαζιερόπλοιο, κρατώντας παλαιστινιακή σημαία περίπου 5 μέτρων, προκειμένου να κάνει ακόμα πιο ορατή τη διαμαρτυρία και να δηλώσει την αλληλεγγύη της στον παλαιστινιακό λαό. Ωστόσο, μικρά σκάφη του Λιμενικού έσπευσαν κοντά στο ιστιοφόρο με στόχο να το «περιορίσουν», κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς και αναγκάζοντας το ιστιοφόρο να αλλάζει επανειλημμένα πορεία. Προκλητικός στις δηλώσεις του για πολλοστή φορά ήταν ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος έκανε λόγο για «κομματικές σκοπιμότητες από μια χούφτα ακραίων» και χαρακτήρισε τη διαμαρτυρία κατά των Ισραηλινών επιβατών «θλιβερό φαινόμενο», το οποίο κάνει «ζημιά στον τουρισμό και την πόλη».

Δεύτερη συγκέντρωση έγινε στον Βόλο το απόγευμα, όπου σωματεία και φορείς ύψωσαν γιγαντοπανό στο λιμάνι της πόλης κατά τον απόπλου του κρουαζιερόπλοιου. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στον κυματοθραύστη του λιμανιού και φώναξαν δυνατά τα συνθήματα «Free Palestine» και «Του κόσμου οι λαοί φωνάζουν δυνατά, με την Παλαιστίνη ώς τη λευτεριά». Οπως αναφέρει το 902.gr, οι Ισραηλινοί «τουρίστες-δολοφόνοι» χλεύαζαν τους διαδηλωτές και κρατούσαν επιδεικτικά τη σημαία του Ισραήλ.