Η επόμενη ημέρα της καταστροφής: Διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, βελτιωμένη εικόνα στη Χίο

Σε ύφεση οι φωτιές σε Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Άρτα ωστόσο τίποτα δεν έχει ακόμα τελειώσει • Τα πιο κρίσιμα μέτωπα σε Αχαΐα και Χίο, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές.

Εφιαλτική νύχτα έζησαν για ακόμη μια νύχτα απ' άκρη σ' άκρη κάτοικοι της Πάτρας, της Χίου, της Πρέβεζας, καθώς οι φωτιές έκαιγαν μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης. Η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών στα πύρινα μέτωπα συνεχίζεται για ένα ακόμα 24ωρο, εν αναμονή των εναέριων μέσων που ξεκινούν με το φως του ήλιου.

Συνεχής ενημέρωση • Μάχη να μην ξεφύγει προς τον πυκνό αστικό ιστό της πόλης η πυρκαγιά https://t.co/SP1xn33bVh — EFSYN (@EFSYNTAKTON) August 13, 2025

→ Ειδικότερα, στην Πάτρα, δίνεται τιτάνιος αγώνας η φωτιά να μην μπει στην πόλη. Στη Χίο, η κατάσταση κρίνεται βελτιωμένη, λόγω της μείωσης της έντασης των ανέμων, ωστόσο εξακολουθούν να υφίστανται ενεργά μέτωπα κυρίως στην ανατολική πλευρά. Αισιόδοξα τα μηνύματα από την Πρέβεζα, όπου και οι τρεις εστίες φωτιάς είναι σε ύφεση, ενώ στην Ζάκυνθο δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Καλύτερη είναι και η κατάσταση στην Φιλιππιάδα.

Διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα

Το πιο δύσκολο μέτωπο είναι αυτό των Συχαινών Πάτρας, καθώς μια μεγάλη αναζωπύρωση σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης και είχε ως αποτέλεσμα να απειληθούν σπίτια. Πλέον οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίας στον λόφο της Αρόης, ενώ η φωτιά μαίνεται στην περιοχή Ρωμανός προς το βουνό Ελεκύστρα. Το μέτωπο βρίσκεται μακριά από κατοικημένη περιοχή.

Νωρίτερα είχαν εκδοθεί αλλεπάλληλα μηνύματα του 112, που καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο, Λυκόχορο, Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης της Πάτρας.

Στην κατάσβεση της φωτιάς στην Πάτρας επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί 17 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 ελικόπτερο για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Ευνοϊκότερες οι συνθήκες στη Χίο

Με ελαφρώς ευνοϊκότερες συνθήκες, λόγω μείωσης της έντασης στων ανέμων έως και άπνοια, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς σε όλη την Βόρεια και Δυτική Χίο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, τα ενεργά μέτωπα εξακολουθούν να υφίστανται, ειδικότερα στην ανατολική πλευρά κοντά στα χωριά Σπαρτούντα, Φυτά και Καμπιά, καθώς και στα Χάλανδρα και ψηλά στην Αμάν ή πάνω από την Παρπαριά, όπου χθες το βράδυ οι φωτιές είχαν πλησιάσει επικίνδυνα το χωριό, αλλά με την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων αποσοβήθηκε τελικά ο κίνδυνος για τον οικισμό.

Σήμερα, και μέχρι περίπου τις 7 το πρωί, επιχειρούσαν στα μέτωπα επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές και μόνον δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα, αυτά της Χίου και της Λέσβου, ενώ είναι άγνωστο αν θα συνδράμουν και άλλα, ιδίως αεροπλάνα, έστω και τα δύο που επιχειρούσαν χθες στα Χάλανδρα.

Στον βαθμό που στην διάρκεια της ημέρας δεν μεταβληθούν οι καιρικές συνθήκες και ενισχυθούν οι δυνάμεις δασοπυρόσβεσης και με ικανό αριθμό εναέριων μέσων, είναι πιθανόν να έχουμε απτά θετικά αποτελέσματα στο σύνολο των πύρινων μετώπων.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ζάκυνθο

Χωρίς ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς πλέον η Ζάκυνθος, καθώς η Πυροσβεστική περιόρισε την πυρκαγιά στην ορεινή ζώνη ανάμεσα σε Αγαλά και Κοιλιωμένο, όπως και αυτήν κοντά στο Κορακονήσι.

Ωστόσο, συνεχίζουν να επιχειρούν αρκετοί πυροσβέστες στα επίφοβα σημεία, για να αποτραπεί ο κίνδυνος από πιθανές αναζωπυρώσεις το πρωί.

Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις ρυθμίζουν την κυκλοφορία, για να διευκολύνουν τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων και να μην προκληθεί ατύχημα, με ιδιαίτερη έμφαση στη ζώνη Πανοκράτορας – Μουζάκι.

Σε ύφεση η φωτιά στην Άρτα

Ξεκίνησαν τις πτήσεις τα εναέρια μέσα το πρωί της Πέμπτης στην Καμπή της Άρτας, όπου χθες το βράδυ ένα γιγαντιαίο πύρινο μέτωπο απείλησε το χωριό. Πλέον, χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες εθελοντών και πυροσβεστικής, έχουν μείνει λίγες μικρές εστίες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας υπήρχαν πυροσβεστικά οχήματα και έδιναν μάχη να μη κατέβει από την πλαγιά η φωτιά και περάσει πάλι απέναντι την Ιόνια Οδό. Από το πρωί επιχειρούν τρία αεροσκάφη τύπου Air Tractor.