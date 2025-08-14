Πέφτει λίγο η θερμοκρασία, ανεβαίνουν τα μποφόρ

Νεφώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας. Υψηλές θερμοκρασίες στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, σήμερα, Πέμπτη αναμένονται τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από το πρωί θα αυξηθούν σταδιακά, κυρίως στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο, στο Βόρειο Αιγαίο, στην Εύβοια και στη Κρήτη. Πιθανότητα πρόσκαιρων σποραδικών βροχών υπάρχει κυρίως για τα ορεινά των παραπάνω περιοχών. Ελαφρά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στην Κρήτη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 19 έως 36, στη Θεσσαλία από 19 έως 34, στην Ήπειρο από 21 έως 37, στη Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο από 20 έως 36, στη υπόλοιπη Στερεά και Πελοπόννησο από 20 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 35, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 21 έως 33 και στην Κρήτη από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως μετά το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς έως βορειοδυτικούς 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

