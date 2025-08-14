Ακόμα μια νύχτα αγωνίας στην πύρινη Ελλάδα

Κόπασαν οι ισχυροί άνεμοι • Βελτιωμένη η εικόνα στα περισσότερα μέτωπα • Αναμονή για το πρώτο φως της ημέρας και τα εναέρια μέσα κατάσβεσης, προκειμένου να τεθούν όλες οι φωτιές υπό έλεγχο.

Μάχη με τις φλόγες για άλλο ένα βράδυ δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στα μεγάλα πύρινα μέτωπα σε διάφορα σημεία της χώρας, κατακαίγοντας δασική έκσταση και απειλώντας οικισμούς.

Πυροσβέστες και κάτοικοι που προσπαθούν με μάνικες, λάστιχα και κουβάδες με νερό να εμποδίσουν τις φλόγες να φτάσουν σε κατοικημένες περιοχές. Εναέρια μέσα που πετούν μέσα από τις πυρκαγιές. Φλόγες σε απόσταση αναπνοής από σπίτια... https://t.co/BNuD7Xxot5 — EFSYN (@EFSYNTAKTON) August 13, 2025

Σύμμαχος των δυνάμεων κατάσβεσης είναι πλέον οι άνεμοι, οι οποίοι έχουν κοπάσει. Στόχος των επίγειων δυνάμεων είναι περιορίσουν τα μέτωπα και με το πρώτο φως της ημέρας (και τη συνδρομή των εναέριων μέσων) να τεθούν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές που ακόμα είναι ανεξέλεγκτες.

Η μεγάλη προσοχή της πυροσβεστικής εστιάζεται σε Αχαΐα και Χίο, όπου οι πυρκαγιές βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Αντίθετα καλύτερη είναι η εικόνα σε Ζάκυνθο και Πρέβεζα, όπου έχουν περιοριστεί τα μέτωπα.

Υπό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές σε Ηλεία και Κεφαλονιά, ενώ οριοθετημένες είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία οι πυρκαγιές κοντά στο Βαγιοχώρι του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη και στο Μαυροβούνι της Σκύδρας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το καταστροφικό διήμερο η κυβέρνηση Μητσοτάκη περιορίστηκε σε ένα επικοινωνιακό σόου, με την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να προεδρεύσει σε σύσκεψη για τις καταστροφικές πυρκαγιές. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης –με μια κίνηση απολύτως προσβλητική– επέλεξε να μην πει κουβέντα για την πύρινη καταστροφή, ωστόσο αργότερα έσπευσε να βγάλει ενημέρωση για το ουκρανικό.

⇒ Δεκάδες άνθρωποι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα, έφεραν εγκαύματα ή τραυματίστηκαν από τις πυρκαγιές, με το ΕΚΑΒ να αναφέρει πως αντιμετώπισε 95 περιστατικά.

Τα περισσότερα αφορούν αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά εγκαύματα. https://t.co/C1T1zrDvfG — EFSYN (@EFSYNTAKTON) August 13, 2025

Χωρίς νερό και ηλεκτρικό

Σε ορισμένες από τις περιοχές που έχουν ξεσπάσει οι πυρκαγιές, δεν υπάρχει νερό ή και ηλεκτρικό. Στην Πάτρα, ανακοίνωση εξέδωσε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, Διονύσης Κλάδης, μετά τις πολλές διαμαρτυρίες από κατοίκους που παλεύουν με τις φλόγες, πως δεν έχουν νερό στις περιοχές τους. Ο κ. Κλάδης ανέφερε ότι η αιτία των διακοπών έχει να κάνει με βλάβες στις κολώνες της ΔΕΗ που ηλεκτροδοτούν το δίκτυο, αλλά και βλάβες στο ίδιο το δίκτυο.

Στην Πρέβεζα, οι πληγείσες περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό και νερό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αποκατάστασης όλων των ζημιών που προκάλεσαν τις διακοπές ηλεκτροδότησης.

Σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης αντιμετωπίζουν και χωριά της Χίου, όπου τουλάχιστον 150 στύλοι κάηκαν.

► Αναλυτικότερα, η εικόνα στα μέτωπα:

Στην Αχαΐα, είναι καλύτερη η κατάσταση, όπου δίνεται μάχη σε δύο ενεργά μέτωπα: στον Άγιο Παντελεήμονα και στην Αρόη της Πάτρας. Με τη συνδρομή των πιο ήπιων ανέμων, μειώνονται σταθερά οι ενεργές εστίες της φωτιάς, όμως συνεχίζει να καίγεται δασική έκταση.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα η φωτιά είχε πλησιάσει την πόλη της Πάτρας και απειλούσε σπίτια. Οι εικόνες από τις φλόγες που έχουν κυκλώσει μια πόλη εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων ήταν πραγματικά απόκοσμες, την ώρα που η δημοτική αρχή κατακεραύνωνε την κυβέρνηση, με τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη να καταγγέλλει κατάρρευση και απουσία του κράτους από τα τεράστια μέτωπα.



Μεταξύ άλλων, οι φλόγες έπληξαν το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, ενώ δόθηκε εντολή να εκκενωθούν το νοσοκομείο Καραμανδάνειο και ο οίκος ευγηρίας Κωνσταντοπούλειο.

Στη Χίο, η σκληρή μάχη δίνεται στην περιοχή των Κηπουριών, όπου από τις 7 το βράδυ της Τετάρτης, οι φλόγες μπήκαν μέσα στο χωριό, καίγοντας σπίτια. Στόχος πλέον να περιοριστεί το μέτωπο και να αποτραπεί η πορεία της πυρκαγιάς προς τις Αψιλές, όπου υπάρχει πευκοδάσος.

«Ο στόχος μας είναι να περιορίσουμε την πορεία της φωτιάς προτού φτάσει στις Αψιλές. Δίνουμε αγώνα με το χρόνο», δήλωσε σε ΜΜΕ της Χίου στέλεχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι άνεμοι πλέον δεν είναι ισχυροί και οι επίγειες δυνάμεις ευελπιστούν πως θα περιορίσουν την πυρκαγιά που εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή.

Σε ύφεση βρίσκονται οι πυρκαγιές σε Πρέβεζα και Άρτα. Ειδικότερα, σε ύφεση βρίσκονται τα 3 μέτωπα της φωτιάς στην παλιά Φιλιππιάδα, την Παναγία και στην περιοχή του Γοργόμυλου δίπλα στην Ιόνια Οδό. Η ένταση των ανέμων μειώθηκε και από το πρωί θα ξεκινήσουν οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα, αεροπλάνα και ελικόπτερα, στην περιοχή του Δήμου Ζηρού.

Την Τετάρτη ήχησε το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από χωριά που κινδύνευαν και πάλι λόγω των μεγάλων αναζωπυρώσεων. Οι κάτοικοι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους φιλοξενούνται σε αίθουσες των Δήμων Άρτας, Ζηρού και Πρέβεζας. Η καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης έχει κάνει στάχτη δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, ενώ έκαψε σπίτια και ζώα.

→ Έπειτα από δύο ημέρες πύρινου εφιάλτη, το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας στον Δήμο Ζηρού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου αλλά και στον Δήμου Ζακύνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου 2025 στις ανωτέρω περιοχές. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει για τρεις μήνες, δηλαδή έως τις 12 Νοεμβρίου 2025.