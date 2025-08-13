Σεισμός 4,7 Ρίχτερ κοντά στη Νίσυρο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών Ρίχτερ έγινε αισθητή στα Δωδεκάνησα, περίπου στις 8:40 το βράδυ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος ήταν στα 122 χλμ. και είχε επίκεντρο 38 χλμ. νοτιοδυτικά της Νισύρου.