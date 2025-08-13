Νεκρή 61χρονη από σύγκρουση πυροσβεστικού οχήματος με ΙΧ

Μια 61χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι στη περιοχή της Κερατέας.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Κερατέας - Αναβύσσου ένα πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με το ΙΧ που οδηγούσε η 61χρονη με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της. Η 61χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «ΚΑΤ» όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο πυροσβέστες που μεταφέρθηκαν στο 251 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος συνελήφθη, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.
