«Ως υγειονομικοί, ξέρουμε ότι ο πόνος είναι ίδιος παντού»

Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Ζακύνθου και ο Σύλλογος Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου δηλώνουν την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό και την πολύπαθη Γάζα και τονίζουν την εναντίωσή τους στη γενοκτονία και την εθνοκάθαρση που επιχειρούνται εκεί.

Εκτός από το πανό που έχουν αναρτήσει εδώ και μέρες στο Νοσοκομείο Ζακύνθου «Ο Άγιος Διονύσιος», η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Ζακύνθου (ΕΝΙΖ) και ο Σύλλογος Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου σε σημερινό δελτίο Τύπου αναφέρουν τα εξής:

«Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Ζακύνθου για μια ακόμα φορά δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στον παλαιστινιακό λαό και την πολύπαθη Γάζα, στην οποία οι άνθρωποι με αλαζονικό τρόπο αποδεκατίζονται καθημερινά και λιμοκτονούν (!) μέχρι θανάτου, χωρίς μάλιστα εξαίρεση για τους αμάχους και τα παιδιά, αλλά και για γιατρούς και για μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων ή δημοσιογράφους. Πρόκειται για συστηματική γενοκτονία και εθνοκάθαρση που συστηματικά εδώ και ογδόντα χρόνια γίνεται από το σιωνιστικό κράτος με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και πολύ περισσότερους τραυματίες και εκριζωμένους από τη γη τους Παλαιστίνιους.

Δηλώνουμε ακόμα τον αποτροπιασμό μας για την ελληνική κυβέρνηση, για τη έμμεση στήριξη ακόμα και των στρατιωτικών επιχειρήσεων του κράτους του Ισραήλ, σε μια απολύτως “ΑΣΣΥΜΕΤΡΗ” απάντηση στην επίθεση της 7ης Οκτώβρη για την οποία σαφώς δεν ευθύνονται τουλάχιστον οι άμαχοι και τα παιδιά.

Επίσης καταδικάζουμε τις φραστικές επιθέσεις έως και τις πειθαρχικές διώξεις σε εκπαιδευτικούς ή καλλιτέχνες, όπως πρόσφατα είχαμε και στη Ζάκυνθο με την πρόεδρο του ΣΕΠΕ, που με το έργο τους “τόλμησαν” (!) να ισχυριστούν ότι “τα παιδιά όλων των λαών, εθνοτήτων και θρησκειών, πάντοτε και παντού έχουν ίσο δικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία”.

Όμως, ως υγειονομικοί, ξέρουμε ότι το αίμα είναι το ίδιο κόκκινο και ο πόνος στα διαμελισμένα κορμιά, που στη Γάζα ακρωτηριάζονται χωρίς αναισθητικό, είναι το ίδιο αβάστακτος για όλους τους ανθρώπους επί της Γης, ανεξαρτήτως φυλής, εθνότητας ή θρησκείας.

Μας ξενίζει και μας θυμώνει το θράσος και η αλαζονεία που δείχνουν με τις συμπεριφορές τους Ισραηλινοί τουρίστες στη χώρα μας και που συχνά είναι στρατιωτικοί, που αφήνουν για λίγο τη φρίκη της επίθεσής τους στη Γάζα και, “σαν να μην έτρεχε τίποτα”, έρχονται… “να χαρούν τον ήλιο και τη θάλασσα των νησιών μας” (!).

Απαιτούμε:

• Να σταματήσει κάθε μορφή στρατιωτικής συνεργασίας της Ελλάδας με το κράτος του Ισραήλ.

• Να σταματήσει τώρα η κατοχή, ο ξεριζωμός, η γενοκτονία και ο εξευτελισμός της Γάζας χωρίς καμία περαιτέρω επέμβαση στο έδαφός της.

• Να αναγνωριστεί και επίσημα τώρα από την Ελλάδα το Παλαιστινιακό Κράτος, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ και των περισσότερων (150 στα 193) κρατών του κόσμου.

• Δικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία στον παλαιστινιακό λαό και κυρίως στα παιδιά όλων των λαών του κόσμου».

