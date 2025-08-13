Δυόμισι σοκαριστικά λεπτά - Drone καταγράφει τα καμένα στη Δυτική Αχαΐα [βίντεο]

Ανυπολόγιστο το μέγεθος της καταστροφής, ενώ οι φλόγες απειλούν την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Ένα μέτωπο δεκάδων χιλιομέτρων κατέκαψε τα πάντα στο πέρασμά του στη Δυτική Αχαΐα με την καταστροφή να είναι ανυπολόγιστη.

Σπίτια, καλλιέργειες, επιχειρήσεις, οχήματα. Όλα έγιναν στάχτη με την πυρκαγιά να κινείται ανεξέλεγκτη για πάρα πολλές ώρες.

Η ιστοσελίδα westcity.gr κατέγραψε με drone το μέγεθος της καταστροφής από ψηλά και η εικόνα είναι πραγματικά αποκαρδιωτική.