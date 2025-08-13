Μετατρέπουν σε «φυλακή» μεταναστών το Κουτσόχερο;

Αναστάτωση έχουν προκαλέσει στην κοινωνία της Λάρισας τα έργα που γίνονται τις τελευταίες ημέρες στην προσφυγική δομή στο Κουτσόχερο, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι πρόκειται να μετατραπεί όλη η δομή ή τμήμα της σε κλειστό κέντρο κράτησης για όσους φτάνουν στην Κρήτη την περίοδο που ισχύει η αναστολή των αιτημάτων ασύλου.

Για «διγλωσσία» κατηγορεί τον υπουργό Μετανάστευσης, Θάνο Πλεύρη, ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Βασίλης Κόκκαλης, αναφορικά με τη φημολογούμενη μετατροπή, εγκαλώντας τον για «αμφιταλαντεύσεις»: «Από τη μία διαβεβαιώνει ότι η Δομή στο Κουτσόχερο δεν θα αλλάξει χαρακτήρα, αλλά από την άλλη αφήνει “παράθυρο” πως, αν κριθεί απαραίτητο και ανάλογα με τις ροές -που, όπως σημειώνει, έχουν περιοριστεί μετά την ψήφιση της τροπολογίας- τμήμα της Δομής θα χρησιμοποιηθεί για την κράτηση όσων εισέλθουν παράνομα στη χώρα [...]». «Η πραγματικότητα μιλά από μόνη της» σημειώνει. Και εξηγεί: «Οι εργασίες για την κατασκευή Κέντρου Κράτησης προχωρούν απρόσκοπτα, όπως καταγράφουν και τοπικά μέσα με αδιάψευστο φωτογραφικό υλικό. Και μάλιστα, η υλοποίηση αυτών των έργων γίνεται αγνοώντας στοιχειώδεις προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου για τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να διέπουν μια τέτοια υποδομή».

«Εν κρυπτώ»

Πηγές από τοπικά μέσα αναφέρουν ότι υπάρχει σχέδιο μετατροπής της ανοιχτής δομής σε κλειστή ελεγχόμενη δομή, μέσα στην οποία πιθανώς να λειτουργήσει προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης.

Η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι το υπουργείο Μετανάστευσης «έχει ήδη λάβει τις σχετικές αποφάσεις και έχει δρομολογήσει την εκτέλεση εργασιών για τη δημιουργία του Κέντρου, με τοποθέτηση μάλιστα πρόσθετης εσωτερικής περίφραξης» και καταγγέλλει την κυβέρνηση για «εξπρές και εν κρυπτώ» διαδικασίες.

Οι δύο βουλευτές όπως και ο τοπικός Τύπος επισημαίνουν ότι δεν υπήρξε καμία διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, ούτε καν ενημέρωσή της για τις αλλαγές που δρομολογούνται.

Σε έντονο τόνο είναι και οι καταγγελίες της Ενωσης Αστυνομικών Λάρισας, οι οποίοι αναφέρουν ότι η απόφαση αποτελεί «ευθεία προσβολή στην τοπική κοινωνία της Λάρισας» και ελήφθη «χωρίς καμία απολύτως διαβούλευση με την τοπική Αστυνομική Ηγεσία, καθώς και τους υπόλοιπους φορείς που θα κληθούν να διαχειριστούν τις επιπτώσεις μιας τόσο απαιτητικής δομής».

Από την πλευρά του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, πηγές ενημερώνουν την «Εφ.Συν.» ότι οι εργασίες δεν αφορούν τη μετατροπή της δομής ή τμήματός της σε κλειστό κέντρο, αλλά τον χωρισμό του τμήματος της δομής στο οποίο διαμένουν περίπου 40 πρόσφυγες και μετανάστες από το τμήμα στο οποίο διαμένουν 28 Ελληνες πληγέντες από τον τυφώνα «Ντάνιελ», οι οποίοι τοποθετήθηκαν στη δομή καθώς έχουν καταστραφεί οι οικίες τους. Οι πηγές του υπουργείου σημειώνουν ότι τις τελευταίες 15 ημέρες δεν υπάρχει άφιξη από τη βόρεια Αφρική στην Κρήτη και συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη μετατροπής καμίας δομής σε κλειστό κέντρο. Σημειώνουν επίσης ότι από την ψήφιση της (αμφιλεγόμενης) τροπολογίας για την αναστολή ασύλου έχουν σημειωθεί 913 αφίξεις, που βρίσκονται σε προαναχωρησιακά κέντρα σε όλη την Ελλάδα και γίνονται επαφές με τις χώρες προέλευσης για την απέλασή τους.