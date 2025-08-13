Η χώρα καίγεται απ' άκρη σ' άκρη - Και νέο πύρινο μέτωπο στην Κεφαλονιά

Ασταμάτητα τα «112» για εκκενώσεις σε Αχαΐα, Χίο, Πρέβεζα, Ζάκυνθο, τώρα και Κεφαλονιά • Μέσα σε οικισμούς η φωτιά στα Κάτω Συχαινά Αχαΐας • Εφιαλτικές εικόνες και ανυπολόγιστες καταστροφές • Πάνω από 152 νέες πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο, γεμίζουν τα νοσοκομεία • Ανεμογεννήτριες ως υπαίτιες της φωτιάς στη Βόρεια Χίο.

Κρανίου τόπος έχει γίνει η χώρα από τα δεκάδες πύρινα μέτωπα σε Αχαΐα, Χίο, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας ενώ λίγο μετά τις 6 το πρωί της Τετάρτης προστέθηκε σε αυτά κι ένα ακόμα, στην περιοχή Αθέρας της Κεφαλονιάς. Εκεί κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, ενώ συναγερμός σήμανε και στα Μέγαρα, όπου ήδη ξεκίνησαν οι εναέριες ρίψεις και η φωτιά. Τα ξημερώματα σημειώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περιοχή, ενώ η φωτιά πλησιάζει προς τον οικισμό του Αγίου Κωνσταντίνου.

Πάνω από 152 νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην ελληνική επικράτεια, ενώ συνεχή είναι τα μηνύματα για εκκενώσεις από το 112 που εκδόθηκαν στη διάρκεια της νύχτας για Αχαΐα, Ζάκυνθο, Χίο, Πρέβεζα, Άρτα, Αιτωλοακαρνανία και Βόλβη.

Παράλληλα, σε κέντρα υγείας και σε νοσοκομεία έχουν διακομιστεί αρκετοί άνθρωποι, λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Οι περισσότεροι από αυτούς αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα.

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Αχαΐα: «Γύρω βλέπεις παντού φλόγες»

Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη πυρκαγιά στην δυτική Αχαΐα, με δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες που εξακολουθούν να απειλούν κατοικημένες περιοχές.

Χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του δημάρχου της περιοχής Γρηγόρη Αλεξόπουλου πως «γυρνάς γύρω-γύρω και βλέπεις παντού φλόγες».

Φωτιά στη Αχαΐα. | EUROKINISSI

Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις: 140 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 41 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες που έχουν διατεθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ταυτόχρονα, εκτός ελέγχου βρίσκεται επίσης φωτιά που εκδηλώθηκε από το βράδυ της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των Συχαινών. Στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν τις προσπάθειές τους υδροφόρες ΟΤΑ.

Ο κ. Αλεξόπουλος προειδοποίησε επίσης πως «η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί, αλλά αν κατά την διάρκεια της νύχτας ενισχυθούν, φοβάμαι ότι θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα».

Μέχρι στιγμής, 18 άτομα έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια από παραλίες όπου είχαν παγιδευτεί λόγω της εξάπλωσης της φωτιάς. Στην περιοχή επιχειρούν τρία πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος, ένα σκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και τέσσερα παραπλέοντα πλοία που συνδράμουν στις επιχειρήσεις.

Φωτιά στην Αχαΐα, Τρίτη 12 Αυγούστου 2025. | EUROKINISSI

Οι αρχές απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε περιοχές που πλήττονται από τη φωτιά.

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Ανεμογεννήτριες δείχνουν ως υπαίτιες της πυρκαγιάς στη Χίο

Σύμφωνα με το τοπικό astraparis.gr, ανεμογεννήτριες στην γεωγραφική περιφέρεια μεταξύ Χαλάνδρων και Νέας Ποταμιάς Χίου, μετά την διασταύρωση του επαρχιακού δρόμου προς την Σπαρτούντα, δείχνουν ως υπαίτιες πρόκλησης της μεγάλης πυρκαγιάς, που ξέσπασε στην Βόρεια Χίο.

Η πληροφορία αυτή, προέρχεται από απολύτως αξιόπιστες πηγές τοπικών αρχών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές και ενισχύει τις πληροφορίες πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην τοποθεσία Πρινάρι. Η τοποθεσία αυτή φαίνεται να γειτνιάζει αν δεν συμπίπτει απολύτως με το σημείο όπου βρίσκονται εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες.

Αν και εφόσον, λοιπόν, ξεκίνησε από εκεί η πυρκαγιά με την φορά των ανέμων (βόρειοι και ισχυροί) είναι απολύτως λογική η επέκταση της φωτιάς προς την διασταύρωση της επαρχιακής οδού προς Σπαρτούντα και στην συνέχεια προς Νέα Ποταμιά και Βολισσό προς τα νότια και προς Πισπιλούντα που βρίσκεται πιο κοντά προς τα βόρεια.

Φωτιά στη Χίο | EUROKINISSI

Τα μέτωπα της πυρκαγιάς δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά προς βελτίωση πάντως, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τα δίνουν τη μάχη παντού μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία:

Ανεκόπη το μέτωπο που είχε κατεύθυνση προς την Σιδηρούντα.

Συνεχίζει να καίει η φωτιά μέσα στον κάμπο της Βολισσού, καίοντας κυρίως ελαιόδεντρα, χωρίς ωστόσο να προκύπτουν μείζονα προβλήματα για την ασφάλεια του οικιστικού ιστού.

Παραμένει εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση στα Χάλανδρα, όπου ο κίνδυνος επέκτασης προς τα Αφροδίσια είναι υψηλός, καθώς και προς τα άλλα χωριά, ειδικότερα Κέραμος.

Στην Παρπαριά η φωτιά βρίσκεται σε απόσταση από τον οικισμό.

Προσώρας δεν έχουν αρχίσει να επιχειρούν εναέρια μέσα, πλην ενδεχομένως ενός ελικοπτέρου, ενώ σε όλη την περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι.

Δύσκολη η κατάσταση στην Πρέβεζα

Δραματική ήταν η νύχτα για τα χωριά του Δήμου Ζηρού καθώς η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη ενώ σημειώνονται νέες αναζωπυρώσεις και σε χωριά όπου η πύρινη λαίλαπα πέρασε αρκετές ώρες νωρίτερα.

Οι κάτοικοι του Γυμνότοπου κλήθηκαν και πάλι να εγκαταλείψουν το χωριό ενώ τα μηνύματα από το 112 διαδέχονται το ένα το άλλο.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η Παλιά Φιλιππιάδα όπου οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς τη Νέα Φιλιππιάδα.

Οι κάτοικοι στα χωριά Γοργόμυλος, Γυμνότοπος και Τσαγκαρόπουλο κλήθηκαν να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς τα Πέντε Πηγάδια.

Οι κάτοικοι της Ρωμιάς κλήθηκαν να απομακρυνθούν με κατεύθυνση τη Φιλιππιάδα.

15.000 καμένα στρέμματα γης στη Ζάκυνθο

Σοβαρές είναι οι συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς που συνεχίζει να πλήττει τη Ζάκυνθο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 15.000 καμένα στρέμματα δασικών εκτάσεων, καλλιεργειών, αλλά και κατοικιών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Ζακύνθου, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη σε δύο βασικά σημεία: στον Παντοκράτορα και πάνω από τη λίμνη του Κερίου, όπου η κατάσταση παραμένει ανησυχητική. Παράλληλα, αναζωπυρώσεις εντοπίζονται στον Αγαλά, περιοχή που χθες υπέστη σημαντικές ζημιές, με σπίτια και επιχειρήσεις να καταστρέφονται.

Η εκκένωση του Κερίου, που πραγματοποιήθηκε από χθες, αφορούσε περίπου 1.500 με 2.000 άτομα, κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν προσωρινά σε καταλύματα και σπίτια συγγενών.

Με τη συνδρομή τριών καναντέρ και ισχυρών επίγειων δυνάμεων, οι προσπάθειες συνεχίζονται ώστε να περιοριστούν τα πύρινα μέτωπα, την ώρα που οι δυνατοί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Η ζημιά στο φυσικό περιβάλλον και στις καλλιέργειες –κυρίως σε ελαιώνες και αμπέλια– θεωρείται ήδη τεράστια.