Στο πόδι αύριο και ο Πειραιάς για το ανεπιθύμητο «Crown Iris»

Σε κινητοποίηση αύριο στις 7 π.μ. στο λιμάνι του Πειραιά στην Πύλη Ε12 (στο «Λιοντάρι») καλούν δεκάδες σωματεία και φορείς, μεταξύ αυτών η ΟΜΥΛΕ, οι λιμενεργάτες του ΟΛΠ, η ΕΝΕΔΕΠ, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά, η ΕΛΕΠΑ και τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ-ΠΕΝΕΝ, για να καταγγείλουν την εν εξελίξει γενοκτονία στην Παλαιστίνη και να δηλώσουν ότι το κρουαζιερόπλοιο που μεταφέρει στρατιώτες του ισραηλινού στρατού είναι ανεπιθύμητο στην Ελλάδα και στο ιστορικό λιμάνι του Πειραιά.

«Συντασσόμαστε με το κοινό αίσθημα αποτροπιασμού και καταδίκης της συνεχιζόμενης γενοκτονίας και εθνοκάθαρσης που υλοποιείται από το ισραηλινό κράτος στη Γάζα από τον Οκτώβρη του 2023», σημειώνουν οι λιμενεργάτες του ΟΛΠ.

«Δεν ανεχόμαστε οι γερανοί και τα μηχανήματα που κινούνται με τον ιδρώτα και το αίμα των εργατών να εξυπηρετούν πολεμικούς σχεδιασμούς και σφαγές αμάχων!», δηλώνουν οι λιμενεργάτες της Cosco (ΕΝΕΔΕΠ), οι οποίοι έχουν δώσει επανειλημμένα αγώνες για να μη μετατραπεί το λιμάνι του Πειραιά σε προορισμό αναψυχής των Ιραηλινών στρατιωτών. Οπως δηλώνουν τα σωματεία εργαζομένων ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, «ο λαός του Πειραιά έχει σταθεί στη σωστή πλευρά της Ιστορίας από την αρχή αυτού του πολέμου, με μαζικές διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, με το να μπλοκάρει επανειλημμένα την εκφόρτωση κοντέινερ, φορτωμένων με στρατιωτικό υλικό που προοριζόταν για να χτυπήσουν τον παλαιστινιακό λαό».

Τα σωματεία των εργαζομένων και εκατοντάδες αλληλέγγυοι και αλληλέγγυες είχαν, πριν από μόλις έναν μήνα, καταφέρει να μπλοκάρουν την εκφόρτωση κοντέινερ με στρατιωτικό υλικό που προοριζόταν για χρήση από τον IDF.

Η δημοτική παράταξη «ΑλλάΖΟΥΜΕ τον Πειραιά για όλους και για όλες» του Γιώργου Γαβρίλη καταγγέλλει ότι «σιωπά ο Δήμος Πειραιά, σιωπά ακατάληπτα και απαράδεκτα καιρό τώρα παρά τη σφοδρότητα αυτού του πολέμου» και καλεί σε στήριξη της κινητοποίησης.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι στα λιμάνια της χώρας και τα σωματεία λιμενεργατών του ΟΛΠ δηλώνουν ότι «με τον λαό του Ισραήλ δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Οσοι συμμετέχουν όμως ενεργά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ενάντια στον άμαχο παλαιστινιακό λαό και στη λιμοκτονία του μέσω του αποκλεισμού της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, ΔΕΝ είναι ευπρόσδεκτοι στο λιμάνι του Πειραιά».