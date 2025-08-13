Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χώρο εμπορίου στο Κορωπί

Η Πυροσβεστική εντόπισε τη σορό κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης για πυρκαγιά σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Κορωπί, ενώ όταν η Πυροσβεστική έφτασε στο σημείο εντόπισε σορό που φέρεται να ανήκει σε άνδρα.

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα και επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ οδηγός ενός αυτοκινήτου φαίνεται να έχασε, για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τον έλεγχο του ΙΧ με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και το αμάξι να καρφωθεί στο κατάστημα.

Από την πρόσκρουση φαίνεται να ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά ενώ, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον οδηγό νεκρό.