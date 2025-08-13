Αθήνα, 28°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
28°C
28.2° 27.6°
5 BF
42%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
28°C
29.4° 27.1°
1 BF
56%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
30°C
30.5° 30.0°
5 BF
46%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
39%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
4 BF
53%
Βέροια
Αίθριος καιρός
26°C
26.5° 26.5°
2 BF
58%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 21.4°
2 BF
49%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
28°C
28.0° 28.0°
2 BF
48%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 25.8°
2 BF
69%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
26°C
26.9° 26.0°
1 BF
60%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.4° 25.4°
5 BF
69%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.7° 25.7°
4 BF
69%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
0 BF
57%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
23°C
22.9° 22.9°
2 BF
56%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
27.2° 25.1°
1 BF
55%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 27.8°
3 BF
76%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 25.8°
2 BF
47%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 24.3°
1 BF
57%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.0° 27.0°
2 BF
67%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
23°C
23.0° 23.0°
1 BF
54%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 13 Αυγούστου, 2025
Φωτιά Κορωπί
φωτογραφία αρχείου | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χώρο εμπορίου στο Κορωπί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Η Πυροσβεστική εντόπισε τη σορό κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης για πυρκαγιά σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Κορωπί, ενώ όταν η Πυροσβεστική έφτασε στο σημείο εντόπισε σορό που φέρεται να ανήκει σε άνδρα.

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα και επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ οδηγός ενός αυτοκινήτου φαίνεται να έχασε, για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τον έλεγχο του ΙΧ με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και το αμάξι να καρφωθεί στο κατάστημα.

Από την πρόσκρουση φαίνεται να ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά ενώ, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον οδηγό νεκρό.

 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χώρο εμπορίου στο Κορωπί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual