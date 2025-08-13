Επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι

Πιο αναλυτικά, σήμερα Τετάρτη αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις κυρίως στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και στην Κρήτη καθώς και πρόσκαιρες, αραιές νεφώσεις στο Αιγαίο. Ελαφρά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 19 έως 35, στη Θεσσαλία από 21 έως 35, στην Ήπειρο από 23 έως 39, στη Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο από 25 έως 38, στη υπόλοιπη Στερεά και Πελοπόννησο από 22 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 23 έως 36, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 36, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 19 έως 34 και στην Κρήτη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή των Δωδεκανήσων όπου οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα γίνουν βόρειοι 3 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι έως τις πρώτες βραδινές ώρες θα γίνουν βόρειοι 3 έως 4 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελούν οι θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Ζακύνθου όπου οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες, τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 28 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

