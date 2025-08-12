Δεκάδες άνθρωποι στα νοσοκομεία από τις πυρκαγιές

Σε κέντρα υγείας και σε νοσοκομεία έχουν διακομιστεί αρκετοί άνθρωποι, λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών σε Αχαΐα, Πρέβεζα και Χίο. Οι περισσότεροι από αυτούς αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα.
Ειδικότερα στην Αχαΐα, από την έναρξη της πυρκαγιάς έχουν διακομισθεί:
- 7 περιστατικά (1 με ελαφρά εγκαύματα και 6 αναπνευστικά) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο)
- 3 περιστατικά σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του Δήμου για φιλοξενία.
- Κατόπιν της εκκένωσης του ΚΥ Κάτω Αχαΐας, 2 περιστατικά διακομίζονται στο ΚΥ Βάρδας.
Στην Πρέβεζα:
- Διακομίσθηκαν 7 περιστατικά (με αναπνευστικά προβλήματα) στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού (λόγω εκκένωσης οικισμού).
- Κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Θεσπρωτικού και ΚΥ Φιλιππιάδας, 8 άτομα διακομίσθηκαν στο ΓΝ Άρτας (4 από κάθε ΚΥ).
- Από την πόλη της Φιλιππιάδας διακομίστηκαν 9 περιστατικά (8 κατακεκλιμένα με αναπνευστικά προβλήματα - και ενός Πυροσβέστη με εγκαύματα) προς το ΓΝ Άρτας.
Στη Χίο:
- Έχουν διακομισθεί 7 περιστατικά (αναπνευστικά προβλήματα) έχουν διακομισθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».
- Σε 10 πυροσβέστες πραγματοποιήθηκε η παροχή πρώτων βοηθειών στο πεδίο (αναπνευστικά και ελαφρά εγκαύματα).
Στην Αιτωλοακαρνανία:
- Έχουν διακομιστεί 3 περιστατικά (1 πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου, 1 ηλικιωμένος με αναπνευστικό και ένας κατακεκλιμένος). Οι δύο πρώτοι διακομίστηκαν στο ΓΝ Μεσολογγίου και ο τρίτος στο ΚΥ Αιτωλικού.
