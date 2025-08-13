Ολονύχτιος εφιάλτης σε Αχαΐα, Χίο, Πρέβεζα και Ζάκυνθο

Δραματικές στιγμές ζουν, και αυτό το βράδυ, οι κάτοικοι στις περιοχές που έχουν ξεσπάσει πύρινα μέτωπα και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παρά τις προσπάθειες των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, οι πυρκαγιές σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο και Πρέβεζα γιγαντώθηκαν γοργά και με τη βοήθεια των ισχυρών κατά τόπους ανέμων, πήραν μεγάλες διαστάσεις και άρχισαν να κινούνται κοντά σε οικισμούς, σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά τους.

Τα παραπάνω μέτωπα είναι ακόμα ανεξέλεγκτα (όπως και οι πυρκαγιές σε Αιτωλοακαρνανία και Ιωάννινα), με αποτέλεσμα οι επίγειες δυνάμεις κατάσβεσης (καθώς τα εναέρια μέσα είναι πλέον καθηλωμένα) να επιχειρούν να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα ή τουλάχιστον να τα εμποδίσουν να εξαπλωθούν περαιτέρω μέσα στη νύχτα. Στόχος είναι, με το πρώτο φως του ηλίου, να δοθεί η μεγάλη μάχη για να τεθούν υπό έλεγχο τα μέτωπα.

Μέχρι στιγμής, πάντως, αυτοκίνητα, σπίτια, εργοστάσια και άλλα κτίρια έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ είναι ανυπολόγιστη η περιβαλλοντική καταστροφή. Δεκάδες άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία και σε κέντρα υγείας, κυρίως εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων. Ελαφρά εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα αντιμετώπισαν και 10 πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη Χίο, στους οποίος χρειάστηκε να δοθούν οι πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα, εκατοντάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, έπειτα από τα συνεχή μηνύματα μέσω του 112, που τους καλούσαν να εκκενώσουν τους οικισμούς τους σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Άρτα Πρέβεζα, Βόνιτσα, Αιτωλικό, Θεσσαλονίκη, Χίο, Ιωάννινα και Αχαΐα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη βραδινή ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στάλθηκαν 34 μηνύματα μέσω του 112 (και ακολούθησαν κι αρκετά άλλα, μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης).

Σημειώνεται επίσης ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες κατοίκων αλλά και τοπικών αρχών για έλλειψη επαρκών εναέριων και επίγειων μέσων κατάσβεσης, προκειμένου να σβήσουν άμεσα τις πυρκαγιές, ενώ η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης είναι «εξαφανισμένοι» τη στιγμή που καίγεται η χώρα.

«Δεν έχουν επαρκείς πυροσβεστικές δυνάμεις... θέλουμε μεγαλύτερο αριθμό επίγειων για να μπορέσουμε να "φρενάρουμε" τη φωτιά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος, δήμαρχος της Δυτικής Αχαΐας.

► Εκκενώθηκαν προληπτικά το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, το Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού και το Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας.

Εντολή εκκένωσης κωμόπολης

Η πλέον δύσκολη επιχείρηση εκκένωσης ξεκίνησε αργά το βράδυ της Τρίτης. Πρόκειται για την κωμόπολη της Κάτω Αχαΐας, με τους κατοίκους να ενημερώνονται πως πρέπει να μετακινηθούν οδικώς προς τον Πύργο Ηλείας. Όσοι χρήζουν μεταφοράς, κλήθηκαν να μεταβούν στην πλατεία Δημοκρατίας, όπου θα επιβιβάζονται σε λεωφορεία και θα μεταφέρονται στα Σαγέικα.

Επίσης, σύμφωνα με το Λιμενικό, τις πρώτες ώρες της Τετάρτης είχαν απεγκλωβιστεί 18 άτομα και είχαν μεταφερθεί με ασφάλεια από παραλίες της Κάτω Αχαΐας, όπου είχαν παγιδευτεί λόγω της εξάπλωσης της φωτιάς..

Απεγκλωβισμός από παραλίες της Χίου

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα στη Χίο μετά την ολοκληρωτική καταστροφή από την πυρκαγιά στη Βολισσό.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού έχουν ήδη απομακρυνθεί 40 άτομα από ιδιωτικά σκάφη και 23 άτομα από πλωτό του Λιμενικού Σώματος.

Τα πύρινα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη

⇒ Τρεις διαφορετικές πυρκαγιές εξελίσσονται στα Φλογεραίϊκα, στο Πλατάνι και στα Δεμένικα Αχαΐας. Επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

⇒ Επίσης, στην Αχαΐα ξέσπασε αργά το βράδυ της Τρίτης, πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 12 οχήματα και εθελοντές. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

⇒ Ενιαίο μέτωπο πλέον για τις πυρκαγιές σε Αμμότοπο Άρτας και Γυμνότοπο Πρεβέζης, όπου επιχειρούν 130 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 47 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

⇒ Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα Χίου. Επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, Εθελοντές και 17 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 31 πυροσβεστών που μετέβησαν αεροπορικώς από την 1η ΕΜΟΔΕ. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Επίσης μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Λέσβο 18 πυροσβέστες με δύο (2) οχήματα, ενώ έχει προγραμματιστεί να μεταβούν επίσης ακτοπλοϊκώς από Πειραιά 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

⇒ Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 28 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες.

⇒ Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

⇒ Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσα και πλέον επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

⇒ Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πρωτόπαππας Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 13 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.