Νίκη σπουδαστών στο Deree: Ακυρώθηκε «εκπαιδευτική επίσκεψη» στο Ισραήλ

Μια πολύ σημαντική νίκη πέτυχαν οι σπουδαστές του Αμερικανικού Κολεγίου Deree, το οποίο είχε προγραμματίσει «εκπαιδευτική επίσκεψη», σε μια χρονική συγκυρία που η γενοκτονία αμάχων Παλαιστινίων συνεχίζεται αμείωτη από τον ισραηλινό στρατό και που το Τελ Αβίβ δρομολογεί την πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας.

Τελικά, η διεύθυνση του Κολλεγίου, ύστερα από τις μαζικές αντιδράσεις που προηγήθηκαν, ανακοίνωσε πως ακυρώνεται η «εκπαιδευτική επίσκεψη».

Όπως είχε αποκαλύψει το Infowar, οι σπουδαστές του Κολλεγίου έλαβαν στις 28 Ιουλίου email για την «εκπαιδευτική επίσκεψη» στο Ισραήλ που διοργάνωνε το Israeli Center for Young Leadership (ICY).

Άμεση ήταν η αντίδραση δεκάδων σπουδαστών, που με σχετική τους επιστολή στη διεύθυνση του Deree υπογράμμιζαν μεταξύ άλλων ότι «ένα πλήρως χρηματοδοτούμενο ταξίδι στο Ισραήλ αποτελεί προσβολή για την ειρήνη, την ηθική μας ως φοιτητές και τις αξίες του ιδρύματος». Ζητούσαν επίσης από τη διεύθυνση να καταδικάσει το Ισραήλ για γενοκτονία, να διακόψει τις σχέσεις της με ισραηλινούς φορείς και βεβαίως απαιτούσαν να ακυρωθεί το «εκπαιδευτικό ταξίδι».

Χαρακτηριστικές είναι οι παρακάτω φράσεις που εμπεριέχονται στην επιστολή των σπουδαστών: « Είναι ντροπιαστικό το γεγονός ότι το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας όχι μόνο εξέτασε αλλά και συμφώνησε να συμμετάσχει σε ένα ταξίδι που οργανώθηκε από το Ισραηλινό Κέντρο για Νέους Ηγέτες. Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες εντός της κοινότητάς μας, με βάση τα σημεία που περιγράφουν το ταξίδι που παρέχονται στο αρχικό email, ότι ο σκοπός του ταξιδιού είναι να προωθήσει προπαγάνδα εκ μέρους του κράτους του Ισραήλ, ενός κράτους που επί του παρόντος εμπλέκεται στην πιο καλά τεκμηριωμένη γενοκτονία στην ιστορία, αυτή του παλαιστινιακού λαού...».