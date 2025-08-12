Ένας εγκαυματίας και δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα από τη φωτιά στην Αχαΐα

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο μεταφέρθηκε ένας 41χρονος άντρας με ελαφρά εγκαύματα στα χέρια και στο μέτωπο, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στην Αχαΐα.
Την είδηση επιβεβαίωσε ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Όπως ανέφερε, «έχουν τεθεί σε ετοιμότητα» το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, η πλαστική χειρουργική κλινική του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» καθώς και τα κέντρα υγείας κάτω Αχαΐας και Χαλανδρίτσας.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε νοσοκομείο μεταφέρθηκαν άλλοι δύο άνθρωποι που αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα, από την περιοχή των Μοιραίικων, όπου ξεκίνησε η φωτιά.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας