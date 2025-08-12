Ένας εγκαυματίας και δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα από τη φωτιά στην Αχαΐα

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο μεταφέρθηκε ένας 41χρονος άντρας με ελαφρά εγκαύματα στα χέρια και στο μέτωπο, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στην Αχαΐα.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Όπως ανέφερε, «έχουν τεθεί σε ετοιμότητα» το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, η πλαστική χειρουργική κλινική του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» καθώς και τα κέντρα υγείας κάτω Αχαΐας και Χαλανδρίτσας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε νοσοκομείο μεταφέρθηκαν άλλοι δύο άνθρωποι που αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα, από την περιοχή των Μοιραίικων, όπου ξεκίνησε η φωτιά.