Ανάκληση κονσέρβας κολεού από τον ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων - Έλεγχος για τον προσδιορισμό ισταμίνης σε αλιευτικά προϊόντα» έτους 2025, προέβη σε δειγματοληψία αλιεύματος με στοιχεία: «ΚΟΛΕΟΙ ΑΚΕΦΑΛΟΙ ΛΕΒΑ».
Πρόκειται για προϊόν με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 15/11/2026, αριθμό παρτίδας 33205023H, σε λευκοσιδηρή συσκευασία καθαρού βάρους 360 γρ., μεικτού βάρους 500 γρ., που παρασκευάζεται από την εταιρεία «Ε. & Κ. ΜΠΟΥΧΛΗΣ ΑΕ» με έδρα στη Μόρια Λέσβου.
Το προϊόν εξετάστηκε από το Α' Τμήμα της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκε «μη κανονικό - μη ασφαλές» διότι διαπιστώθηκε η παρουσία ισταμίνης σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του νομοθετικού ορίου.
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω τροφίμου και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν.
