Αθήνα, 34°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
34°C
35.1° 32.5°
5 BF
35%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
34°C
35.4° 33.1°
3 BF
33%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
35°C
38.0° 35.5°
4 BF
33%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
36°C
35.9° 35.9°
4 BF
21%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
35°C
34.9° 34.9°
4 BF
31%
Βέροια
Αίθριος καιρός
36°C
36.5° 36.5°
0 BF
34%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
33°C
33.4° 33.4°
3 BF
18%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
34°C
34.0° 34.0°
3 BF
25%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
30°C
30.2° 29.4°
3 BF
62%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
33°C
33.3° 32.7°
3 BF
40%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
5 BF
54%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
30°C
29.7° 29.7°
3 BF
51%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
35°C
34.9° 34.9°
3 BF
36%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
35°C
34.9° 34.9°
4 BF
23%
Λαμία
Αίθριος καιρός
34°C
34.5° 33.8°
3 BF
30%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
31°C
30.8° 30.8°
3 BF
70%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
33°C
32.8° 32.7°
4 BF
27%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
33°C
34.3° 33.3°
3 BF
50%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
33°C
32.5° 32.5°
4 BF
40%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
35°C
34.6° 34.6°
2 BF
33%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 12 Αυγούστου, 2025
Crown Iris
Εurokinissi

Λιμενεργάτες και Εικαστικοί αντιδρούν στην έλευση του Crown Iris στον Πειραιά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Συγκέντρωση την Πέμπτη 14 Αυγούστου, στις 7π.μ., στην Πύλη Ε12 του λιμανιού Πειραιά που αναμένεται να καταπλεύσει το Crown Iris

Συνεχίζονται αμείωτες οι αντιπολεμικές αντιδράσεις για το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris που περιοδεύει στα λιμάνια της χώρας. Την Τετάρτη, το πλοίο σκοπεύει να δέσει στο λιμάνι του Βόλου, με συνδικαλιστικές οργανώσεις και φορείς της πόλης να υπογραμμίζουν πως στο πλοίο μεταφέρονται ισραηλινοί στρατιώτες που κάνουν διακοπές ενώ συντελείται γενοκτονία στη Γάζα από τον IDF και την κυβέρνηση Νετανιάχου. 

Την Πέμπτη, το Crown Iris θα κινηθεί προς τον Πειραιά, με τους λιμενεργάτες να είναι στα κάγκελα και να ετοιμάζουν δυναμικές κινητοποιήσεις. «Συντασσόμαστε με το κοινό αίσθημα αποτροπιασμού και καταδίκης της συνεχιζόμενης γενοκτονίας και εθνοκάθαρσης που υλοποιείται από το Ισραηλινό κράτος στη Γάζα», αναφέρει η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ. «Σε αυτές τις συνθήκες η σιωπή σημαίνει συνενοχή, εμείς δεν μένουμε σιωπηλοί και την Πέμπτη 14 Αυγούστου διαδηλώνουμε για να υπάρξει Ειρήνη με Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη!», καταλήγουν οι εργαζόμενοι. «Σε αυτές τις συνθήκες η σιωπή σημαίνει συνενοχή, εμείς δεν μένουμε σιωπηλοί και την Πέμπτη 14 Αυγούστου διαδηλώνουμε για να υπάρξει Ειρήνη με Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη!», τονίζουν οι λιμενεργάτες στον ΟΛΠ

Στις κινητοποιήσεις καλεί και το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. «Το κρουαζιερόπλοιο προέρχεται από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ και ανάμεσα σε φερόμενους ως τουρίστες μεταφέρει Ισραηλινούς στρατιώτες, όπως και τον "τραμπούκο" που επιτέθηκε σε εργαζόμενη και προξένησε ζημιές στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης», αναφέρουν οι εργαζόμενοι. «Δεν ανεχόμαστε την ώρα που τα παιδιά της Γάζας πεθαίνουν από πείνα, που οι βόμβες τα σφυροκοπούν ανελέητα, την ίδια στιγμή τα λιμάνια μας να μετατρέπονται σε σταθμούς ξεκούρασης και αναψυχής για όσους στηρίζουν ή συμμετέχουν στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού. Η χώρα μας δεν θα γίνει πλυντήριο για να ξεπλύνει τα εγκλήματα του Ισραήλ και όλων όσων το στηρίζουν, αλλά ούτε και την κυβέρνηση της χώρα μας που συστηματικά καταστέλλει κάθε αντίδραση, κάθε έκφραση αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης», σημειώνει η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Λιμενεργάτες και Εικαστικοί αντιδρούν στην έλευση του Crown Iris στον Πειραιά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual