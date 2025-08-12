Λιμενεργάτες και Εικαστικοί αντιδρούν στην έλευση του Crown Iris στον Πειραιά

Συνεχίζονται αμείωτες οι αντιπολεμικές αντιδράσεις για το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris που περιοδεύει στα λιμάνια της χώρας. Την Τετάρτη, το πλοίο σκοπεύει να δέσει στο λιμάνι του Βόλου, με συνδικαλιστικές οργανώσεις και φορείς της πόλης να υπογραμμίζουν πως στο πλοίο μεταφέρονται ισραηλινοί στρατιώτες που κάνουν διακοπές ενώ συντελείται γενοκτονία στη Γάζα από τον IDF και την κυβέρνηση Νετανιάχου.

Την Πέμπτη, το Crown Iris θα κινηθεί προς τον Πειραιά, με τους λιμενεργάτες να είναι στα κάγκελα και να ετοιμάζουν δυναμικές κινητοποιήσεις. «Συντασσόμαστε με το κοινό αίσθημα αποτροπιασμού και καταδίκης της συνεχιζόμενης γενοκτονίας και εθνοκάθαρσης που υλοποιείται από το Ισραηλινό κράτος στη Γάζα», αναφέρει η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ. «Σε αυτές τις συνθήκες η σιωπή σημαίνει συνενοχή, εμείς δεν μένουμε σιωπηλοί και την Πέμπτη 14 Αυγούστου διαδηλώνουμε για να υπάρξει Ειρήνη με Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη!», καταλήγουν οι εργαζόμενοι. «Σε αυτές τις συνθήκες η σιωπή σημαίνει συνενοχή, εμείς δεν μένουμε σιωπηλοί και την Πέμπτη 14 Αυγούστου διαδηλώνουμε για να υπάρξει Ειρήνη με Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη!», τονίζουν οι λιμενεργάτες στον ΟΛΠ.

Στις κινητοποιήσεις καλεί και το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. «Το κρουαζιερόπλοιο προέρχεται από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ και ανάμεσα σε φερόμενους ως τουρίστες μεταφέρει Ισραηλινούς στρατιώτες, όπως και τον "τραμπούκο" που επιτέθηκε σε εργαζόμενη και προξένησε ζημιές στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης», αναφέρουν οι εργαζόμενοι. «Δεν ανεχόμαστε την ώρα που τα παιδιά της Γάζας πεθαίνουν από πείνα, που οι βόμβες τα σφυροκοπούν ανελέητα, την ίδια στιγμή τα λιμάνια μας να μετατρέπονται σε σταθμούς ξεκούρασης και αναψυχής για όσους στηρίζουν ή συμμετέχουν στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού. Η χώρα μας δεν θα γίνει πλυντήριο για να ξεπλύνει τα εγκλήματα του Ισραήλ και όλων όσων το στηρίζουν, αλλά ούτε και την κυβέρνηση της χώρα μας που συστηματικά καταστέλλει κάθε αντίδραση, κάθε έκφραση αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης», σημειώνει η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου.