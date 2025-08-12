Καίγονται σπίτια στον Αγαλά Ζακύνθου, η δυτική Ελλάδα φλέγεται

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος παλεύουν να καταπολεμήσουν τις φλόγες σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Άρτα. ● Μόνο στην Κεφαλονιά έχει τεθεί υπό έλεγχο το μέτωπο προς ανακούφιση κατοίκων και επισκεπτών. ● Στη Ζάκυνθο απειλούνται σπίτια. ● Κλειστό μέρος της Ιονίας Οδού. ● Εξαιρετικά επιβαρυντικές οι καιρικές συνθήκες και οι άνεμοι. ● Προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο, είχε εκδώσει η Πολιτική Προστασία για την Τρίτη.

Καταρχήν σε εξέλιξη βρίσκονται τρεις δασικές πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν ταυτόχρονα σε κοινότητες στους νόμους Άρτας και Πρέβεζας, ενώ έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για απομάκρυνση από τους οικισμούς. Ειδικότερα, τα μέτωπα της φωτιάς βρίσκονται κοντά στις κοινότητες α) Δαφνωτής Παλαιοχωρίου και β) Αμμότοπου στην Άρτα, καθώς και γ) Γυμνότοπου στην Πρέβεζα. Η κατάσταση είναι δύσκολη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στον Γυμνότοπο, οι φλόγες μπήκαν στον οικισμό και απειλούνται σπίτια, ενώ λόγω των ανέμων η φωτιά κινείται με ταχύτητα και έφτασε στην Ιονία Οδό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται, ενώ επιχειρούν και εναέρια μέσα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Αμμότοπο επιχειρούν 22 στελέχη του ΠΣ με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα. Σύμφωνα με το 112 οι πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Αμμότοπου, καλούνται άμεσα να απομακρυνθούν προς την περιοχή Καμπή, τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών για την ασφάλειά τους.

Προληπτική διακοπή κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό

Λόγω της πυρκαγιάς η αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, διέκοψε προληπτικά την κυκλοφορία στην Ιόνια Οδό, από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργόμυλου στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Προσεγγίζει σπίτια η φωτιά στη Ζάκυνθο

Αντίστοιχη μάχη με την πύρινη λαίλαπα δίνουν με κάθε μέσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ζακύνθου ώστε να σώσουν σπίτια στην περιοχή του Αγαλά.

Η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από το Κοιλιωμένο έχει κυκλώσει το χωριό του Αγαλά και έχει φθάσει πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια. Πυροσβεστικές δυνάμεις, φορείς, δεκάδες εθελοντές και κάτοικοι του χωριού καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εμποδίσουν τις φλόγες να μπουν στο χωριό. Από την άλλη πλευρά του βουνού οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε το πευκοδάσος και κατευθύνονται προς το χωριό Κερί.

Πολλαπλές εστίες και στην Αχαΐα

Μεγάλη φωτιά με πολλαπλά μέτωπα φαίνεται να έχει ξεσπάσει στην Αχαΐα το μεσημέρι της Τρίτης. Μάλιστα, λίγο πριν ήχησε το 112 που καλούσε κατοίκους στην περιοχή της Δυτικής Αχαϊας να εκκενώσουν Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιο Στέφανο και Θεριανό. Νωρίτερα πυρκαγιά είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στα Φλογεραίικα Ερυμάνθου Αχαΐας, θέτοντας σε κόκκινο συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής. Στο σημείο επιχειρούν 35 στελέχη του ΠΣ με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Καλύτερη εικόνα στην Κεφαλονιά

Στον αντίποδα ο πρόεδρος της κοινότητας των Φαρακλάτων Κεφαλονιάς Βαγγέλης Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά εκεί είναι πλέον υπό έλεγχο. «Αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά, έχουμε μόνο μικρές αναζωπυρώσεις που παρακολουθούνται από την Πυροσβεστική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, λόγω της φωτιάς εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Λαγκάδας, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Λίγα λεπτά αργότερα, το 112 ήχησε εκ νέου, αυτή τη φορά καλώντας τους πολίτες που βρίσκονταν στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα να απομακρυνθούν προς την περιοχή του Μύρτου για λόγους ασφαλείας.

Η μάχη συνεχίζεται στην Αιτωλοακαρνανία

Σε πλήρη εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας. Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 85 στελέχη, τρία πεζοπόρα τμήματα και 27 οχήματα. Από αέρος συντρέχουν τις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς εννέα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν διαθέσει μηχανήματα έργου και υδροφόρες. Ο δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας Θανάσης Κασόλας χαρακτήρισε δύσκολη την κατάσταση και ανέφερε ότι «η πυρκαγιά κινείται προς περιοχή στην οποία βρίσκονται εγκαταστάσεις επιχειρήσεων ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι