Τουρίστας έπεσε στο κενό από το Λυκαβηττό

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στον Λυκαβηττό το πρωί της Τρίτης όταν ένας 25χρονος τουρίστας, σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε από βράχο στην πλευρά του ναού του Αγίου Γεωργίου, κάτω από άγνωστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα κλιμάκιο της Αστυνομίας και πλήρωμα του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Ο νεαρός φαίνεται πως έχει τραυματιστεί σοβαρά και μεταφέρθηκε από την πλαγιά με φορείο. Στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο.
Η σοβαρότητα του τραυματισμού του δεν έχει γίνει γνωστή.
Η αστυνομία διέκοψε προσωρινά την πρόσβαση στον Άη Γιώργη, ενώ δημοτικοί αστυνομικοί προχώρησαν στο κλείσιμο του δρόμου από το θέατρο. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στους επισκέπτες και τους κατοίκους της περιοχής.
