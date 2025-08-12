Εκτός κινδύνου ο τουρίστας που έπεσε από τον βράχο του Λυκαβηττού

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς ο 25χρονος τουρίστας, ο οποίος, το πρωί της Τρίτης,πιθανώς βγάζοντας σέλφι, έπεσε από βράχο στην πλευρά του ναού του Αγίου Γεωργίου στον Λυκαβηττό. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα κλιμάκιο της Αστυνομίας και πλήρωμα του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η αστυνομία διέκοψε προσωρινά την πρόσβαση στον Άη Γιώργη, ενώ δημοτικοί αστυνομικοί προχώρησαν στο κλείσιμο του δρόμου από το θέατρο.