«Να ανακληθεί άμεσα η διαβούλευση καύσης απορριμμάτων»

«Προσχηματική και πρόχειρη» χαρακτηρίζει τη διαβούλευση για τα έξι εργοστάσια καύσης σκουπιδιών ο α' αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ενώ αποκαλύπτει και τον κίνδυνο να επιβληθεί «τέλος ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων».

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Κωνσταντέλλος ασκεί αναλυτική κριτική στο σχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα την 1η Αυγούστου και ζητά από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την άμεση ανάκληση της διαβούλευσης «προκειμένου να γίνει ουσιαστικός διάλογος με την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:

● Το υπουργείο Περιβάλλοντος έστειλε για διαβούλευση διάρκειας μόλις 30 ημερών –δηλαδή έως τις 4 Σεπτεμβρίου– επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το σχέδιο δημιουργίας δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης απορριμματογενών ενεργειακών πρώτων υλών (ΑΕΠΥ) από αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ). Η ΣΜΠΕ ανέρχεται σε 347 σελίδες.

● Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία έξι εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από το υπόλειμμα των στερεών αποβλήτων, συνολικού όγκου περίπου 1,4 εκατομμυρίων τόνων από τα 5,5 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων που παράγονται ετησίως στη χώρα.

● Ωστόσο, η διαβούλευση περιορίζεται αποκλειστικά στη ΣΜΠΕ, ενώ δεν αναφέρονται κρίσιμες πληροφορίες και τεκμηρίωση, όπως θα όφειλε, προκειμένου οι δήμοι να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη άποψη επί ενός τόσο σοβαρού ζητήματος που απασχολεί τον δημόσιο διάλογο –και ιδίως την Τοπική Αυτοδιοίκηση– εδώ και πάνω από μία δεκαετία.

● Αντιθέτως, εν μέσω θέρους και με ασφυκτικές προθεσμίες, το υπουργείο προβάλλει επιλεκτικά το περιβαλλοντικό σκέλος του σχεδίου, αποφεύγοντας να θίξει –ή αποκρύπτοντας– θεμελιώδη ζητήματα όπως:

● Το πού ακριβώς θα γίνουν τα εργοστάσια

● Τα οικονομικά δεδομένα του έργου.

●Τους φορείς υλοποίησης και διαχείρισης των μονάδων.

● Το συνολικό θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας τους και τον θεσμικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σ’ αυτό.

Ο α΄ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ επισημαίνει τα κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα:

● Από πού θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή των μονάδων, ειδικά μετά την απώλεια 300 εκατομμυρίων ευρώ ευρωπαϊκών πόρων για έργα και υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων που χάθηκαν τα τελευταία χρόνια;

● Ποιοι θα είναι οι ανάδοχοι και οι διαχειριστές των εργοστασίων και με ποια κριτήρια θα επιλεγούν;

● Προτίθεται το υπουργείο να επιμείνει στις διατάξεις του πρόσφατου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), μέσω του οποίου ουσιαστικά αφαιρέθηκε από τους δήμους η αρμοδιότητα ενεργειακής αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων και μεταφέρθηκε αποκλειστικά στο υπουργείο Περιβάλλοντος;

● Αληθεύει ότι σχεδιάζεται η επιβολή τέλους ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων, το οποίο θα επιβαρύνει τους πολίτες και, αν ναι, ποιο θα είναι το ύψος του;

● Θα εφαρμοστούν οι νόμοι 3851/2010 και 4414/2016, που προβλέπουν την επιδότηση του κόστους παραγωγής ενέργειας από τον κρατικό προϋπολογισμό, επιβαρύνοντας περαιτέρω έμμεσα την κοινωνία;

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αναρωτιέται αν τελικά το έργο θα υλοποιηθεί με κριτήρια που υπηρετούν τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και την οικονομική ελάφρυνση της κοινωνίας που δοκιμάζεται, ή μήπως «θα εξυπηρετήσει αποκλειστικά τα συμφέροντα συγκεκριμένων παραγωγών ενέργειας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα εύκολου, εγγυημένου κέρδους με μηδενικό ρίσκο, στηριζόμενο σε κρατικές επιχορηγήσεις και νέα επιβαρυντικά τέλη για τους δήμους και τους πολίτες».

Ο έμπειρος αυτοδιοικητικός αποδέχεται ότι η ενεργειακή αξιοποίηση μειώνει δραστικά τον όγκο των απορριμμάτων που καταλήγουν στις χωματερές, όμως «οφείλει να έχει και θετικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο για τις τοπικές κοινωνίες και να μειώνει –όχι να αυξάνει– το κόστος ενέργειας για τους πολίτες». «Η βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων δεν μπορεί να αποτελεί προϊόν μονόπλευρων αποφάσεων και πρόχειρων διαδικασιών πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά αποτέλεσμα συνεννόησης, διαφάνειας και τεκμηριωμένου σχεδιασμού, με σεβασμό στους θεσμούς και κυρίως τις τοπικές κοινωνίες», σημειώνει καταλήγοντας.