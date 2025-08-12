«Είναι έγκλημα πολέμου, η καταδίκη να είναι καθολική»

Η εν ψυχρώ δολοφονία των λειτουργών της ενημέρωσης στην πολύπαθη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό είναι ακόμα ένα αιματηρό όσο και βάρβαρο περιστατικό στη σφαγή που συντελείται στην Παλαιστίνη από το καθεστώς Νετανιάχου.

Αυτή τη φορά νεκροί είναι όχι ο απλός πληθυσμός την ώρα που αναζητάει λίγα τρόφιμα για να επιβιώσει, αλλά οι ίδιοι οι συνάδελφοί μας δημοσιογράφοι, οι άνθρωποι της ενημέρωσης, που καλούνται να καλύψουν τις σφαγές με άμεσο κίνδυνο για την ίδια τους τη ζωή. Η στοχοποίηση των δημοσιογράφων αποτελεί έγκλημα πολέμου και η καταδίκη της οφείλει να είναι καθολική. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η ρήση του Κλάουζεβιτς ότι τα λεγόμενα πολιτισμένα κράτη είναι συχνά τα πιο βάρβαρα.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων μόλις πριν από λίγες ημέρες είχε κάνει έκκληση για τη δημιουργία ενός κέντρου αλληλεγγύης στα μέσα ενημέρωσης στη Γάζα (βλέπε ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ), όπου οι άνθρωποι της ενημέρωσης θα μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους με ασφάλεια τουλάχιστον για την ζωή τους, με τεχνικές δυνατότητες αναμετάδοσης των ρεπορτάζ τους. Και αυτό παρά τον πόλεμο της προπαγάνδας που συντελείται ταυτοχρόνως με τη σφαγή, με πρόσχημα τη Χαμάς, από το καθεστώς Νετανιάχου. Ενώνουμε τη φωνή μας με τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και καλούμε το Ισραήλ να άρει τους περιορισμούς τους οποίους επιβάλλει στους δημοσιογράφους που καλύπτουν την αιματηρή στρατιωτική επέμβαση. Η ΕΣΗΕΑ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της, καλεί τα μέλη της να συμμετέχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό που οργανώνουν συνδικαλιστικές και κοινωνικές οργανώσεις. Απαιτούμε να σταματήσουν οι σφαγές και τα σχέδια κατοχής του καθεστώτος Νετανιάχου. Η καρδιά μας στη Γάζα βρίσκεται, λαβωμένη και οργισμένη, φωνάζοντας «φτάνει πια!» απέναντι στη βαρβαρότητα που δεν πρέπει να καθυποτάξει τη συνείδησή μας.

Σταύρος Καπάκος, γενικός γραμματέας Δ.Σ. ΕΣΗΕΑ