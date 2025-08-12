Φωτιές σε όλη τη χώρα «με το καλημέρα»

Όλα αυτά σε μια ιδιαίτερα δύσκολη μέρα, που σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σε έντονη κινητοποίηση βρίσκεται το πρωί της Τρίτης το Πυροσβεστικό Σώμα καθώς βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 4 τουλάχιστον πύρινα μέτωπα . Συγκεκριμένα:

Από τα ξημερώματα μαίνεται πυρκαγιά στην περιοχή Λαγκάδα στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς . Καίγεται χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησαν δύο μηνύματα από το 112, καλώντας τους πολίτες που βρίσκονταν στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα να απομακρυνθούν προς Μύρτο. Εκ μέρους του ΠΣ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 20 στελέχη με 8 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του κατά τόπον αρμόδιου Δήμου. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκε και 1 αεροσκάφος.

. Κινητοποιήθηκαν 20 στελέχη του ΠΣ με 9 οχήματα, 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο. Πυρκαγιά ξέσπασε, εξάλλου, νωρίς το πρωί της Τρίτης, και στην περιοχή Δαφνός της Φωκίδας. Οι φλόγες καίνε δάσος της περιοχής και στο μέτωπο έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 1 πεζοπόρο ομάδατης 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ γίνονται και συνεχόμενες οι ρίψεις νερού από 1 ελικόπτερο.

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος

Όλα αυτά σε μια ιδιαίτερα δύσκολη μέρα, που σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός σε πολλές περιοχές της μέρας. Σύμφωνα δηλαδή με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων,

Περιφέρεια Πελοποννήσου,

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος,

Περιφέρεια Ηπείρου: ΠΕ Πρέβεζας και Άρτας,

Περιφέρεια Θεσσαλίας: ΠΕ Σποράδων,

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: ΠΕ Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου,

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: ΠΕ Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, και Ζακύνθου,

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: ΠΕ Θάσου, Ροδόπης και Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης,

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: ΠΕ Λέσβου, Λήμνου και Χίου

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή της έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Ταυτόχρονα αναφέρει ότι, για τις συγκεκριμένες περιοχές βρίσκεται σε ετοιμότητα το Πυροσβεστικό Σώμα και τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν το γρηγορότερο εφικτό, την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.