Τα «γιατί» της καταστροφής και τα πρώτα μέτρα ανακούφισης

Μάλιστα, έπειτα από έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, ο Δήμος Σαρωνικού ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς οι πυρκαγιές από βλάβες και αμέλειες του ΔΕΔΔΗΕ αφορούν, όπως υποστηρίζει η σχετική ανακοίνωση, όλους τους δήμους της χώρας.

Η γνωστή εικόνα καταστροφής σε σπίτια, καλλιέργειες και επιχειρήσεις, ο αγώνας δρόμου για τις αποζημιώσεις και η αναζήτηση των αιτιών άλλης μιας καταστροφής στο δίκτυο ηλεκτροδότησης συνοψίζουν την κατάσταση που επικρατεί στη νοτιοανατολική Αττική τέσσερις μέρες μετά το καταστροφικό πέρασμα άλλης μιας πυρκαγιάς που αποτελείωσε ό,τι σώθηκε από το πέρασμα των δύο προηγούμενων σε διάστημα περίπου 45 ημερών.

Χθες επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, που είχε σύσκεψη σχετικά με τις αποζημιώσεις και το σχέδιο αποκατάστασης. Στη σύσκεψη συμμετείχε ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, ο δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστου, όπως και εκπρόσωποι φορέων της τοπικής κοινωνίας και της Περιφέρειας.

Επειτα από τη σύσκεψη ζητήθηκε να τεθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα 10 ημερών για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων για αποζημιώσεις στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Παράλληλα, ο Δήμος Σαρωνικού ανακοίνωσε μείωση των δημοτικών τελών και των λογαριασμών ύδρευσης για τους πληγέντες, ακύρωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού ώστε οι πόροι να διατεθούν στους πληγέντες, δωρεάν μεταφορά ογκωδών υλικών και συνδρομή σε διάφορες οικοδομικές εργασίες.

Σύμφωνα με περιγραφές κατοίκων, το δυτικό τμήμα της Κερατέας προς Ανάβυσσο έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή. Εχουν καεί καλλιέργειες και δάσος. Οι περισσότεροι που θα συναντήσει κανείς έχουν υποστεί ζημιές σε καλλιέργειες, ελαιόδεντρα, αλλά βρίσκονται ακόμη υπό το γενικότερο σοκ της καταστροφής. «Το δίκτυο ηλεκτροδότησης στην Κερατέα ή πυκνοκατοικημένες περιοχές είναι φροντισμένο. Στις αγροτικές και λιγότερο κατοικημένες περιοχές όπως το Χάρβαλο και το Μανούτσο, όπου παλιά υπήρχαν αυθαίρετοι οικισμοί που νομιμοποιήθηκαν, το δίκτυο δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση. Το πρόβλημα βέβαια είναι σύνθετο. Οι κάτοικοι λένε δεν υπάρχει κράτος, το κράτος έδωσε ρεύμα σε αυτές τις περιοχές και μετά δεν μπορεί να προστατέψει τους οικισμούς που φτιάχτηκαν από μεροκαματιάρηδες ανθρώπους και σιγά σιγά νομιμοποιήθηκαν», αναφέρει στην «Εφ.Συν.» παλιός κάτοικος γέννημα-θρέμμα της περιοχής (τα στοιχεία του στη διάθεση της εφημερίδας).

Το θύμα

Οπως μας λέει ο ίδιος «μια ζωή» κάτοικος της Κερατέας, μια τραγική ιστορία κρύβει ο 76χρονος που έχασε τη ζωή του στην πυρκαγιά στην τοποθεσία Τογάνι. Αντιμετώπιζε πρόβλημα αλκοολισμού, δεν ζούσε με τον γιο και την κόρη του και ουσιαστικά ζούσε αποκομμένος σε ένα παράπηγμα με τα σκυλιά του. Το όνομά του ήταν Νικόλαος Δακίδης. «Θα μπορούσε κάποια κοινωνική υπηρεσία να τον βοηθήσει και να μεταφερθεί σε κάποια δομή. Ολοι αναφέρουν ότι ήταν επιλογή του να ζήσει εκεί με μια μηδαμινή σύνταξη. Τον βοηθούσε ένας ιδιώτης φέρνοντάς του φαγητό», καταλήγει.

Ζητούν στοιχεία

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τις ευθύνες του ΔΕΔΔΗΕ στην έναρξη και την εξάπλωση πυρκαγιών στην Ανατολική Αττική κατέθεσαν χθες 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Οπως αναφέρουν, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές και μαρτυρίες κατοίκων, η συγκεκριμένη πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε κομμένο καλώδιο ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ. Παράλληλα, ζητούν στοιχεία για τις ακριβείς αιτίες των πυρκαγιών που ξέσπασαν το 2025 στην Ανατολική Αττική, σε περιοχές όπως το Λαύριο, η Ραφήνα, το Ασπροχώρι Ωρωπού, η Αγία Μαρίνα Κορωπίου, το Θυμάρι Σαρωνικού, η Δροσοπηγή Αφιδνών και το Μανούτσο Κερατέας.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν διευκρινίσεις από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τη διαδικασία ενημέρωσής του σχετικά με τα έργα πρόληψης του ΔΕΔΔΗΕ, την πορεία των έργων υπογειοποίησης και αντικατάστασης αγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την εκτέλεση και τον χρόνο ολοκλήρωσης των συμβάσεων αποψίλωσης. Τέλος, τίθεται το ζήτημα των ενδεχόμενων κυρώσεων στον ΔΕΔΔΗΕ, σε περίπτωση που αποδειχθεί τεκμηριωμένη ευθύνη του.

Πυροσβέστες μάχονται με τις φλόγες στην Αρχαία Νεμέα | ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/EUROKINISSI

Πύρινα μέτωπα και διαρκής συναγερμός

Αλλη μία δύσκολη μέρα ήταν χθες για την Πυροσβεστική με 70 φωτιές σε ένα 24ωρο, 55 από τις οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Σοβαρά πύρινα μέτωπα ξέσπασαν στα Πετράλωνα Μεσσηνίας και διάφορες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας (Μεσολόγγι, Γαλατάς) για τις οποίες κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις και εστάλησαν προειδοποιήσεις από το 112.

Και η Ανατολική Αττική δοκιμάστηκε ξανά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν αγώνα δρόμου ώστε να μη φτάσει σε κατοικημένες περιοχές και δάσος η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Καλλιτεχνούπολη σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση που είχε καεί και το 2017. Πύρινα μέτωπα εκδηλώθηκαν επίσης στην Αγία Πελαγία Κυθήρων, στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης, τη Ζηρού Πρέβεζας και την Αρχαία Νεμέα Κορινθίας.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται για σήμερα σε μεγάλο μέρος της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας και το βορειοανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ). Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, όλη η εβδομάδα που διανύουμε θα είναι αρκετά δύσκολη και επίφοβη για την εκδήλωση πυρκαγιών.