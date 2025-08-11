Πτώμα άνδρα στην παραλία της Ιτέας

Κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε πτώμα άνδρα που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας της Ιτέας. Σύμφωνα με την ελληνική ακτοφυλακή, το πτώμα εντόπισαν λουόμενοι που ειδοποίησαν άμεσα το Λιμενικό Σώμα.

Στο σημείο έσπευσε πλωτό σκάφος με στελέχη του Λιμενικού, ενώ στην επιχείρηση ανάσυρσης συνέδραμε και ιδιωτικό μέσο. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας για την απαραίτητη ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας του θανόντος, ενώ το Λιμενικό Σώμα διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.