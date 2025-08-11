Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Αιτωλοακαρνανία

Μάχη με τις φλόγες δίνουν και αυτό το βράδυ οι δυνάμεις κατάσβεσης, καθώς δεκάδες πύρινα μέτωπα ξέσπασαν τη Δευτέρα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, από 6 το απόγευμα της Κυριακής έως τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας εκδηλώθηκαν 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες από τις οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

Πλέον, η πλειονότητα των πυρκαγιών είναι σε ύφεση ή χωρίς ενεργό μέτωπο, χωρίς πάντως να απουσιάζει ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων, τη στιγμή μάλιστα που κατά τόπους πνέουν ισχυροί άνεμοι. Για τον λόγο αυτό, δυνάμεις κατάσβεσης παραμένουν και επιχειρούν επί τόπου.

Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη τρία πύρινα μέτωπα και αναμένεται ολονύχτια μάχη με τις φλόγες από τις επίγειες δυνάμεις κατάσβεσης (μετά την απόσυρση των εναέριων μέσων).

Το πλέον ανησυχητικό μέτωπο είναι αυτό στην περιοχή Γαλατάς, το οποίο καίει χαμηλή βλάστηση. Η πυρκαγιά βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές (στο Ευηνοχώρι), χωρίς να τις απειλεί άμεσα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στο #Κάτω_Ευηνοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Νωρίτερα, μέσω του 112, στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους του οικισμού Κάτω Ευηνοχώρι να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για την κατάσβεση της φωτιάς στον Γαλατά επιχειρούν 47 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα.

Καλύτερη είναι η εικόνα στα άλλα δύο πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν στον ίδιο νομό. Το ένα αφορά την πυρκαγιά που εξελίσσεται σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φραξιά Βόνιτσας. Επί τόπου επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα. Υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου.

Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Τρελάγκαθα Αιτωλοακαρνανίας, με συνέπεια να εκδοθεί μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς το Μεσολόγγι. Στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.