Μεγάλη φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής

Ακόμα μια μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Ανατολική Αττική και κινείται κοντά σε οικισμούς.

Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη και έχει ήδη πάρει διαστάσεις. Μέσω του 112 στάλθηκε μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Ενεργοποίηση 112



Δασική πυρκαγιά στη περιοχή Καλλιτεχνούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής



Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

112 Greece, August 11, 2025

Επί τόπου βρίσκονται και επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 11 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.