Πολλαπλά πύρινα μέτωπα εν μέσω ισχυρών ανέμων 

Μηνύματα από το 112 προς κατοίκους οικισμών • Κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Πολλές πυρκαγιές ξέσπασαν σήμερα σε διάφορα σημεία της χώρας, ορισμένες από τις οποίες πήραν έκταση, βοηθούμενες από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν κατά τόπους.

► Τρία είναι τα πύρινα μέτωπα που εκδηλώθηκαν στην Αιτωλοακαρνανία. Το πρώτο είναι στην περιοχή Γαλατάς και καίει χαμηλή βλάστηση. Η πυρκαγιά βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές, χωρίς προς το παρόν να τις απειλεί σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Μέσω του 112, στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους του οικισμού Κάτω Ευηνοχώρι να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στον Γαλατά επιχειρούν 47 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα, ενώ από αέρος συντρέχουν τρία αεροσκάφη.

► Άλλο μέτωπο στην Αιτωλοακαρνανία εξελίσσεται σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φραξιά Βόνιτσας. Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από μηχανήματα έργου.

► Το τρίτο μέτωπο στην Αιτωλοακαρνανία ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τρελάγκαθα. Στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους από το 112, να είναι σε ετοιμότητα. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

► Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά παρουσίαζε βελτιωμένη εικόνα νωρίς το απόγευμα, ωστόσο το πύρινο μέτωπο αναζωπυρώθηκε με τον καπνό να κατευθύνεται προς το Βαϊοχώρι.

Στην περιοχή υπάρχει δομή μεταναστών, η οποία ενδέχεται να εκκενωθεί, ενώ στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους να απομακρυνθούν από τον οικισμό.

Επί τόπου επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

► Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκοτεινή Αργολίδας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα. Παράλληλα, στις 18:22 στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

► Καλύτερη είναι η εικόνα σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Πετράλωνα της Μεσσηνίας, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, καίγοντας αγροτοδασική έκταση. Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους του οικισμού να απομακρυνθούν και να μετακινηθούν προς τον Μελιγαλά.

Οι δυνάμεις κατάσβεσης έχουν ενισχυθεί και, πλέον, επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, εθελοντές, 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

► Καλύτερη εικόνα εμφανίζει και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Aρχαία Νεμέα Κορινθίας. Πλέον διαφαίνεται πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τον αρχαιολογικό χώρο, κάτι που είχε ανησυχήσει στην αρχή τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 15 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

► Τέλος, οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Άγιος Δημήτριος, στην Οινόη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 116 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 38 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α.