Φωτιές σε Φραξιά Βόνιτσας και Αρχαία Νεμέα Κορινθίας, σηκώθηκαν εναέρια

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φραξιά Βόνιτσας. Στις προσπάθειες κατάσβεσής της μετέχουν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Από αέρος συντρέχουν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά, προς το παρόν, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Πυρκαγιά ξέσπασε αργά το μεσημέρι της Δευτέρας και στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας. Στην Πυροσβεστική σήμανε συναγερμός και ισχυρή δύναμη κινητοποιήθηκε για την κατάσβεσή της. Σπεύδουν 45 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

