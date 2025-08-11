Αθήνα, 35°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
35°C
35.9° 34.1°
5 BF
25%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
35°C
37.0° 34.1°
3 BF
31%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
35°C
37.0° 34.9°
4 BF
32%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
36°C
35.9° 35.9°
3 BF
20%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
38°C
37.9° 37.9°
4 BF
22%
Βέροια
Αίθριος καιρός
38°C
37.6° 37.6°
2 BF
28%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
33°C
33.4° 33.4°
2 BF
15%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
38°C
38.5° 38.5°
2 BF
26%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
29°C
30.5° 28.8°
4 BF
61%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
34°C
34.9° 33.2°
3 BF
37%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
6 BF
45%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
32°C
31.7° 30.4°
2 BF
48%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
35°C
34.9° 34.9°
2 BF
34%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
36°C
35.9° 35.9°
4 BF
19%
Λαμία
Αίθριος καιρός
35°C
35.5° 35.5°
3 BF
25%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
30°C
30.8° 30.4°
3 BF
78%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
35°C
34.8° 34.4°
3 BF
17%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
35°C
35.5° 32.3°
3 BF
34%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
34°C
34.2° 34.2°
2 BF
45%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
35°C
35.2° 35.2°
1 BF
26%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 11 Αυγούστου, 2025
thasos
φωτογραφία αρχείου | eurokinissi

Φωτιές σε Φραξιά Βόνιτσας και Αρχαία Νεμέα Κορινθίας, σηκώθηκαν εναέρια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Από αέρος συντρέχουν πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φραξιά Βόνιτσας. Στις προσπάθειες κατάσβεσής της μετέχουν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Από αέρος συντρέχουν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά, προς το παρόν, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Πυρκαγιά ξέσπασε αργά το μεσημέρι της Δευτέρας και στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας. Στην Πυροσβεστική σήμανε συναγερμός και ισχυρή δύναμη κινητοποιήθηκε για την κατάσβεσή της. Σπεύδουν 45 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Φωτιές σε Φραξιά Βόνιτσας και Αρχαία Νεμέα Κορινθίας, σηκώθηκαν εναέρια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual