Δευτέρα, 11 Αυγούστου, 2025
Μετρό
Φωτογραφία Εφ.Συν.

Εγκλωβισμένοι στο Μετρό στα μέσα Αυγούστου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Χρήστος Καλλιμάνης
Ακόμη ένας συρμός εκκενώθηκε μέρα μεσημέρι  • Τι πραγματικά συμβαίνει στα μέσα σταθερής τροχιάς;

Ακόμη μια ταλαιπωρία περίμενε επιβάτες της γραμμής 3 του μετρό νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας και παρόλο το απρόοπτο δεν κράτησε πολλή ώρα, είναι ενδεικτικό των σοβαρότατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέσα σταθερής τροχιάς στην πρωτεύουσα.

Επιβίβαση περίπου στις 12.25 στον συρμό για να συνειδητοποιήσουμε άμεσα πως σήμερα, ημέρα με προειδοποίηση για καύσωνα, ο κλιματισμός δεν λειτουργούσε για ακόμη μια φορά. 

Όταν ο συρμός, που είχε αρκετό κόσμο, εργαζόμενους, τουρίστες και πολίτες, έφτασε στον σταθμό Αιγάλεω η επανεκκίνησή του άρχισε να καθυστερεί, μέχρι να ακουστεί μήνυμα από τα μεγάφωνα ότι «τα φώτα θα κλείσουν για λίγη ώρα» και να… μην ανησυχούμε.

Εκείνη τη στιγμή μια κοπέλα δίπλα εξηγούσε στον ξένο φίλο της «μόλις έβγαλαν ανακοίνωση ότι τα φώτα θα κλείσουν για λίγο και να μην ανησυχούμε. Και τώρα είναι που πρέπει να αρχίσεις να ανησυχείς». Ευτυχώς τα φώτα επανήλθαν άμεσα, όμως ο συρμός δε ξεκινούσε και κάπου εκεί μας ήρθε η ανακοίνωση πως «λόγω τεχνικού προβλήματος ο συρμός πρέπει να εκκενωθεί». Τελικά είχε δίκιο η νεαρή που ενημέρωσε τον «τουρίστα» φίλο της πως πρέπει να ανησυχεί.

Φωτογραφία Εφ.Συν.

Και τι έγινε μετά; Η γνωστή διαδικασία. Γεμάτη η πλατφόρμα κόσμο ιδρωμένο, εξοργισμένο και απογοητευμένο να περιμένει «το επόμενο». Τουλάχιστον ο επόμενος συρμός ήρθε σχετικά άμεσα και είχε και air condition.

Φωτογραφία Εφ.Συν.

Μπορεί αυτό το περιστατικό να κράτησε πραγματικά λίγη ώρα, όμως, είναι γενικό σε όσους χρησιμοποιούμε καθημερινά αυτά τα μέσα ένα αίσθημα εγκλωβισμού, ένα αίσθημα πως δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε στα δρομολόγια που κάνουμε.

Σε αυτά τα απρόοπτα, άλλωστε, πρέπει να προσθέσουμε το γεγονός πως στον ΗΣΑΠ τα βαγόνια δεν έχουν κλιματισμό, ενώ ακόμη και στο Μετρό μερικές φορές πετυχαίνεις συρμό με air condition μάλλον από τύχη, ενώ, όποιος κυκλοφορεί καθημερινά με τα μέσα αυτά ακούει μονίμως ανακοινώσεις για  ασανσέρ ή κυλιόμενες σκάλες «εκτός λειτουργίας» κάπου στο μήκος του δικτύου.

Και το ερώτημα παραμένει. Τι συμβαίνει στα μέσα σταθερής τροχιάς; Μας αξίζει αυτή η σχεδόν καθημερινή κατάσταση; Είπαμε απρόοπτα θα συμβαίνουν, προβλήματα θα υπάρχουν, αλλά όχι κι έτσι ρε παιδιά.

