Δευτέρα, 11 Αυγούστου, 2025
Φωτιά Μεσσηνία
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Μάχη με τις φλόγες στη Μεσσηνία - Πλησιάζει τα πρώτα σπίτια το μέτωπο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Αγωνία στην περιοχή Πετράλωνα • Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις • Εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση προς Μελιγαλά.

Μεγαλώνει η αγωνία στην περιοχή Πετράλωνα της Μεσσηνίας, καθώς μαίνεται η μάχη με την πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση.

Πριν από λίγο εστάλη νέο μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν και να μετακινηθούν προς τον Μελιγαλά.

Όπως ενημέρωση η Πυροσβεστική οι δυνάμεις στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και, πλέον, επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πριν από λίγη ώρα κινδύνεψε να εγκλωβιστεί στη φωτιά ένα υδροφόρο όχημα της Πυροσβεστικής, το οποίο υπέστη ελαφρές ζημιές εξωτερικά, αλλά, όπως έγινε γνωστό, τελικά δεν είναι κάτι σοβαρό και συνεχίζει να επιχειρεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

