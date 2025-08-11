Πυρκαγιά στη Μεσσηνία: Σε εξέλιξη αλλά με καλύτερη εικόνα - Εστάλη μήνυμα 112

Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:00 σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας, όπου νωρίτερα εστάλη προληπτικά και μήνυμα μέσω 112 στους κατοίκους του χωριού να βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς οι φλόγες ήταν σε σχετικά κοντινή απόσταση.

Παράλληλα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και αυτήν την ώρα επιχειρούν 63 πυροσβέστες με τρία πεζοπόρα τμήματα της 9ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων ΟΤΑ, ενώ από αέρος κάνουν ρίψεις νερού τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, αλλά υπάρχει πολύς μαύρος καπνός που δυσχεραίνει το έργο των εναέριων μέσων.

Πριν από λίγη ώρα κινδύνεψε να εγκλωβιστεί στη φωτιά ένα υδροφόρο όχημα της Πυροσβεστικής, το οποίο υπέστη ελαφρές ζημιές εξωτερικά, αλλά, όπως έγινε γνωστό, τελικά δεν είναι κάτι σοβαρό και συνεχίζει να επιχειρεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.