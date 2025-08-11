Νεκρός άνδρας σε τροχαίο στο Ηράκλειο

Ο οδηγός ενός ΙΧ κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε έναν 81χρονο την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν ηλικιωμένο άνδρα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα όπως μεταδίδει το cretapost.gr, όλα συνέβησαν τις πρωινές ώρες όταν ο οδηγός ενός ΙΧ κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε έναν 81χρονο την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο σε περιοχή των Μοιρών Ηρακλείου.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν τις αρχές. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στην περιοχή του ατυχήματος, ωστόσο οι διασώστες δεν μπορούσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στον άτυχο ηλικιωμένο ο οποίος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.