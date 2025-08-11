Σοβαρό τροχαίο στη Βούλα - Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

Σοβαρό τροχαίο με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της μία 53χρονη γυναίκα σημειώθηκε τα ξημερώματα Κυριακής 10 προς Δευτέρα 11 Αυγούστου στη παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Βούλας. Η οδηγός ανασύρθηκε αναίσθητη από το σημείο.
Στο σημείο του ατυχήματος μετέβησαν δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος με πέντε στελέχη και δύο οχήματα να συμμετέχουν στην επιχείρηση. Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε, διαπιστώθηκε ότι είχε απωλέσει τις αισθήσεις της και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πλέον οι αστυνομικές αρχές ανέλαβαν να διερευνήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το ατύχημα.
Το συγκεκριμένο τροχαίο είναι το δεύτερο σοβαρό περιστατικό που καταγράφεται στην ίδια οδική αρτηρία μέσα σε μόλις δύο ημέρες. Μόλις το απόγευμα της Κυριακής, ένας άνδρας είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.
