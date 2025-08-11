Αθήνα, 35°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
35°C
35.7° 33.0°
6 BF
25%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
34°C
36.6° 32.4°
2 BF
34%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
34°C
34.4° 34.0°
3 BF
33%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
34°C
33.9° 33.9°
4 BF
22%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
35°C
34.9° 34.9°
4 BF
28%
Βέροια
Αίθριος καιρός
34°C
34.3° 34.3°
3 BF
37%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
0 BF
23%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
37°C
37.3° 37.3°
2 BF
11%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
29°C
31.6° 28.8°
5 BF
65%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
32°C
32.9° 31.0°
2 BF
43%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
5 BF
48%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
30°C
29.7° 29.7°
2 BF
66%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
32°C
31.9° 31.9°
1 BF
45%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
33°C
32.9° 32.9°
1 BF
27%
Λαμία
Αίθριος καιρός
34°C
34.4° 31.2°
2 BF
26%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
30°C
30.8° 30.4°
2 BF
82%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
33°C
33.3° 32.8°
4 BF
25%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
33°C
33.3° 32.3°
3 BF
37%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.3° 30.3°
3 BF
59%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
34°C
33.5° 33.5°
1 BF
33%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 11 Αυγούστου, 2025
peripoliko
EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Σοβαρό τροχαίο στη Βούλα - Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Πλέον οι αστυνομικές αρχές ανέλαβαν να διερευνήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το ατύχημα.

Σοβαρό τροχαίο με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της μία 53χρονη γυναίκα σημειώθηκε τα ξημερώματα Κυριακής 10 προς Δευτέρα 11 Αυγούστου στη παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Βούλας. Η οδηγός ανασύρθηκε αναίσθητη από το σημείο.

Στο σημείο του ατυχήματος μετέβησαν δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος με πέντε στελέχη και δύο οχήματα να συμμετέχουν στην επιχείρηση. Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε, διαπιστώθηκε ότι είχε απωλέσει τις αισθήσεις της και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πλέον οι αστυνομικές αρχές ανέλαβαν να διερευνήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το ατύχημα.

Το συγκεκριμένο τροχαίο είναι το δεύτερο σοβαρό περιστατικό που καταγράφεται στην ίδια οδική αρτηρία μέσα σε μόλις δύο ημέρες. Μόλις το απόγευμα της Κυριακής, ένας άνδρας είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Σοβαρό τροχαίο στη Βούλα - Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual