Αθήνα, 35°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
35°C
35.7° 33.0°
6 BF
25%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
34°C
36.6° 32.4°
2 BF
34%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
34°C
34.4° 34.0°
3 BF
33%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
34°C
33.9° 33.9°
4 BF
22%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
35°C
34.9° 34.9°
4 BF
28%
Βέροια
Αίθριος καιρός
34°C
34.3° 34.3°
3 BF
37%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
0 BF
23%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
37°C
37.3° 37.3°
2 BF
11%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
29°C
31.6° 28.8°
5 BF
65%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
32°C
32.9° 31.0°
2 BF
43%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
5 BF
48%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
30°C
29.7° 29.7°
2 BF
66%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
32°C
31.9° 31.9°
1 BF
45%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
33°C
32.9° 32.9°
1 BF
27%
Λαμία
Αίθριος καιρός
34°C
34.4° 31.2°
2 BF
26%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
30°C
30.8° 30.4°
2 BF
82%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
33°C
33.3° 32.8°
4 BF
25%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
33°C
33.3° 32.3°
3 BF
37%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.3° 30.3°
3 BF
59%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
34°C
33.5° 33.5°
1 BF
33%
Δευτέρα, 11 Αυγούστου, 2025
Ζέστη, λίγα σύννεφα και αυγουστιάτικο μελτέμι

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στο Νότιο Αιγαίο, ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, θερμοκρασία σε άνοδο και σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Για τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2025 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 38 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 34 βαθμούς), 25 έως 35 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 38 βαθμούς), 23 έως 41 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 24 έως 31 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 25 έως 40 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 37 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ και τοπικά έως το μεσημέρι σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές ανέμων έως τα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και στο Νότιο Ιόνιο μέτριοι 4-5 μποφόρ και από το μεσημέρι στο Βόρειο και Κεντρικό Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε τη Δευτέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ (ριπές ανέμων έως τα 80 km/h), με μικρή εξασθένηση μετά το μεσημέρι.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Πηγή: meteo.gr

