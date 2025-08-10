Επιχείρηση διάσωσης στις Κυκλάδες - Βυθίζεται ιστιοφόρο

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης δύο ατόμων που επιβαίνουν σε ιστιοφόρο σκάφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος βυθίζεται σε θαλάσσια περιοχή των Κυκλάδων, μεταξύ Σύρου και Μυκόνου (σε θαλάσσια περιοχή 3 ναυτικών μιλίων νότια της Ρήνειας).

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στο σημείο βρίσκονται ήδη 1 παραπλέον σκάφος, 1 ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σπεύδουν δύο ρυμουλκά και 1 σκάφος της ΕΟΔ.

Στην περιοχή επικρατούν βοριάδες άνεμοι, εντάσεις 6-7 Μποφόρ.