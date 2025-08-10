Πύρινα μέτωπα στην Πρέβεζα - Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καστροσυκιά Πρέβεζας. Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα υπήρξε μεγάλη αναζωπύρωση στη φωτιά στην περιοχή της Βρυσούλας, κοντά στο χωριό Κάτω Ρεματιά. Το βράδυ εκδηλώθηκε νέο πύρινο μέτωπο, σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Πρεβέζης.

Επειδή τα πύρινα μέτωπα είναι κοντά σε οικισμούς, στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της Παραλίας Καστροσυκιάς και της Κάτω Ρευματιάς να απομακρυνθούν από τις περιοχές τους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κάτω_Ρευματιά της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κάτω_Ρευματιά απομακρυνθείτε προς #Ρευματιά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Καστροσυκιά επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων. 14 οχήματα και 7 αεροσκάφη. Για τη φωτιά στη Στεφάνη, επιχειρούν 20 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου, με 6 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

→ Καλύτερη εικόνα δίνει η Πυροσβεστική για την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε γεωργική έκταση στη Νεάπολη Αγρινίου. Επί τόπου επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

→ Επίσης, βελτιωμένη εικόνα δίνει η Πυροσβεστική και για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχναφτιά Τήνου. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες Ο.Τ.Α.