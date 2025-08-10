Κοβέσι: Τα Τέμπη θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί

Για ακόμα μια φορά η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αναφέρεται στο έγκλημα των Τεμπών, καυτηριάζοντας ταυτόχρονα τη διαφθορά που επικρατεί σε χώρες της Ε.Ε. Υπενθυμίζεται ότι αυτήν την περίοδο η Κόβεσι κινητοποιείται δραστικά για να έρθει στο φως η αλήθεια σχετικά με το τεράστιο «σκάνδαλο» των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πόσες τραγωδίες πρέπει να ζήσουμε ακόμα για να καταλάβουμε επιτέλους ότι τα οικονομικά εγκλήματα δεν είναι μικροπράγματα;» διερωτάται εύλογα η Κοβέσι, μιλώντας στο γερμανικό δίκτυο ARD, υπογραμμίζοντας ότι η διαφθορά μπορεί να έχει θανάσιμα αποτελέσματα.

Αναφερόμενη στο έγκλημα των Τεμπών με τους 57 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες –που αποτελεί ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία– η Ευρωπαία εισαγγελέας είναι ξεκάθαρη: «Οι έρευνές μας κατέδειξαν ότι η Ελλάδα έλαβε εκατομμύρια από την ΕΕ για το σιδηροδρομικό της δίκτυο. Το σύστημα σήμανσης επρόκειτο να ανανεωθεί. Αν το έργο είχε υλοποιηθεί έγκαιρα και σωστά, η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί».

Σημειώνεται ότι η Κοβέσι έχει αναφερθεί και το παρελθόν στο έγκλημα των Τεμπών, επικρίνοντας τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης για τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν σε αυτήν την τρομακτική σιδηροδρομική τραγωδία. Μεταξύ άλλων, έχει αφήσει υπόνοιες για συστημική προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζοντας τον κίνδυνο να δημιουργηθεί «κουλτούρα ατιμωρησίας».