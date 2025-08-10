Αθήνα, 34°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
34°C
34.1° 32.2°
6 BF
33%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
34°C
35.9° 33.5°
3 BF
31%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
34°C
37.0° 34.4°
4 BF
28%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
34°C
33.9° 33.9°
4 BF
16%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
35°C
34.9° 34.9°
5 BF
24%
Βέροια
Αίθριος καιρός
36°C
35.9° 35.9°
2 BF
29%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
32°C
32.4° 32.4°
3 BF
13%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
33°C
32.7° 32.7°
3 BF
11%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
29°C
30.5° 28.8°
4 BF
61%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
32°C
32.2° 31.9°
3 BF
48%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.4° 30.4°
5 BF
51%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
31°C
30.7° 28.2°
2 BF
37%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
36°C
35.9° 35.9°
4 BF
28%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
34°C
33.9° 33.9°
4 BF
17%
Λαμία
Αίθριος καιρός
33°C
32.7° 32.7°
3 BF
26%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
30°C
32.8° 29.9°
4 BF
78%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
33°C
32.8° 32.2°
4 BF
22%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
33°C
33.3° 30.3°
3 BF
42%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
35°C
34.7° 34.7°
3 BF
27%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
34°C
33.5° 33.5°
1 BF
29%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 10 Αυγούστου, 2025
η Λάουρα Κοβέσι
Ap photo

Κοβέσι: Τα Τέμπη θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn. gr
«Η Ελλάδα έλαβε εκατομμύρια από την ΕΕ για το σιδηροδρομικό της δίκτυο...»

Για ακόμα μια φορά η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αναφέρεται στο έγκλημα των Τεμπών, καυτηριάζοντας ταυτόχρονα τη διαφθορά που επικρατεί σε χώρες της Ε.Ε. Υπενθυμίζεται ότι αυτήν την περίοδο η Κόβεσι κινητοποιείται δραστικά για να έρθει στο φως η αλήθεια σχετικά με το τεράστιο «σκάνδαλο» των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

«Πόσες τραγωδίες πρέπει να ζήσουμε ακόμα για να καταλάβουμε επιτέλους ότι τα οικονομικά εγκλήματα δεν είναι μικροπράγματα;» διερωτάται εύλογα η Κοβέσι, μιλώντας στο γερμανικό δίκτυο ARD, υπογραμμίζοντας ότι η διαφθορά μπορεί να έχει θανάσιμα αποτελέσματα.

Αναφερόμενη στο έγκλημα των Τεμπών με τους 57 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες –που αποτελεί ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία– η Ευρωπαία εισαγγελέας είναι ξεκάθαρη:  «Οι έρευνές μας κατέδειξαν ότι η Ελλάδα έλαβε εκατομμύρια από την ΕΕ για το σιδηροδρομικό της δίκτυο. Το σύστημα σήμανσης επρόκειτο να ανανεωθεί. Αν το έργο είχε υλοποιηθεί έγκαιρα και σωστά, η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί». 

Σημειώνεται ότι η Κοβέσι έχει αναφερθεί και το παρελθόν στο έγκλημα των Τεμπών, επικρίνοντας τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης για τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν σε αυτήν την τρομακτική σιδηροδρομική τραγωδία. Μεταξύ άλλων, έχει αφήσει υπόνοιες για συστημική προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζοντας τον κίνδυνο να δημιουργηθεί «κουλτούρα ατιμωρησίας».

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Κοβέσι: Τα Τέμπη θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual