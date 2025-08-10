Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Τήνο

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχναφτιά Τήνου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:18 και στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Δεν απειλείται κάποιος οικισμός.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες Ο.Τ.Α.